Tohle je nový základ od Samsungu. Model Galaxy A07 5G má velkou baterii a 50Mpx foťák
Fotografie: Samsung
  • Telefon má 6,7" IPS panel s 120 Hz a HD+ rozlišením
  • Výkon obstarává procesor Dimensity 6300 od MediaTeku
  • Příjemným překvapením je baterie s kapacitou 6 000 mAh

První letošní novinkou Samsungu je model Galaxy A07 5G, který si hlavně nesmíte splést s modelem Galaxy A07 4G, který byl odhalen již v srpnu. Varianta s 5G v názvu je vlastně zcela odlišným typem a velmi pravděpodobně se bude jednat o zcela základní chytrý telefon jihokorejského výrobce (viz samsung.com).

Samsung Galaxy A07 5G

Plastové tělo zaskočí asi málokoho, stejně tak designové sladění s lépe vybavenými zástupci Samsungu, což se projevilo především na bocích mobilu, kde vidíme prolisy pro tlačítka. Velká boční klávesa pak dává tušit, že je zde umístěna čtečka otisků prstů. Dostalo se však i na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP54. Hlavním lákadlem novinky však bude zřejmě displej. Má totiž 6,7" úhlopříčku a řadí se mezi ty vůbec největší v řadě Galaxy A. Smířit se však musíte se základním HD+ rozlišením, naopak 120Hz obnovovací frekvence je vítaná.

Samsung Galaxy A07 5G

U mobilního telefonu, kde hraje hlavní prim cena, je nutné počítat se spíše výběhovými typy procesorů. V Samsungu Galaxy A07 je proto MediaTek Dimensity 6300, který je standardně spárován s pouze 4GB operační pamětí. Interní paměť pak pojme až 128 GB dat. Pakliže by to i přesto bylo málo, je telefon osazen slotem pro paměťovou kartu o velikosti až 2 TB. Prostředí má pod palcem nejnovější Android 16, ale výrobce i pro základní model slibuje 6letou podporu.

Samsung Galaxy A07 5G

Na zádech lze spatřit dva objektivy a dle očekávání bude v permanenci jen ten hlavní s 50megapixelovým rozlišením. Sekundární 2megapixelový snímač je zde pouze pro práci s hloubkou ostrosti. Výčet uzavírá čelní kamerka v průstřelu displeje s rozlišením 8 megapixelů. Baterie uvnitř mobilu disponuje lehce nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh.

Nový Samsung Galaxy A07 5G se začne prodávat například na filipínském trhu. Například verze 128+4 GB by měla stát v přepočtu zhruba 4 tisíce korun i s daní. Uvidíme ale, zda se novinky u nás dočkáme.

Technické parametry Samsung Galaxy A07 5G

Kompletní specifikace
Konstrukce167,4 × 77,4 × 8,2 mm, 199 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
DisplejTFT IPS, 6,7" (1 600 × 720 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 6300, , GPU: ano
PaměťRAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSD
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ?
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
samsung.com,
Diskuze ke článku
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
4 tisíce za toto. Překvapení to není, příště Samsung. Za málo peněz ještě méně muziky. 4GB RAM? To chce alespoň 8 letou podporu. To bude radost používat.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Zbytečnost
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Tvl HD display a 4GB RAM. 👎 Uff... přitom zbytek není tak špatnej. Hodně nevyvážené...
Odpovědět

