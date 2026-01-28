Tohle je nový základ od Samsungu. Model Galaxy A07 5G má velkou baterii a 50Mpx foťák

První letošní novinkou Samsungu je model Galaxy A07 5G, který si hlavně nesmíte splést s modelem Galaxy A07 4G, který byl odhalen již v srpnu. Varianta s 5G v názvu je vlastně zcela odlišným typem a velmi pravděpodobně se bude jednat o zcela základní chytrý telefon jihokorejského výrobce (viz samsung.com).
Plastové tělo zaskočí asi málokoho, stejně tak designové sladění s lépe vybavenými zástupci Samsungu, což se projevilo především na bocích mobilu, kde vidíme prolisy pro tlačítka. Velká boční klávesa pak dává tušit, že je zde umístěna čtečka otisků prstů. Dostalo se však i na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP54. Hlavním lákadlem novinky však bude zřejmě displej. Má totiž 6,7" úhlopříčku a řadí se mezi ty vůbec největší v řadě Galaxy A. Smířit se však musíte se základním HD+ rozlišením, naopak 120Hz obnovovací frekvence je vítaná.
U mobilního telefonu, kde hraje hlavní prim cena, je nutné počítat se spíše výběhovými typy procesorů. V Samsungu Galaxy A07 je proto MediaTek Dimensity 6300, který je standardně spárován s pouze 4GB operační pamětí. Interní paměť pak pojme až 128 GB dat. Pakliže by to i přesto bylo málo, je telefon osazen slotem pro paměťovou kartu o velikosti až 2 TB. Prostředí má pod palcem nejnovější Android 16, ale výrobce i pro základní model slibuje 6letou podporu.
Na zádech lze spatřit dva objektivy a dle očekávání bude v permanenci jen ten hlavní s 50megapixelovým rozlišením. Sekundární 2megapixelový snímač je zde pouze pro práci s hloubkou ostrosti. Výčet uzavírá čelní kamerka v průstřelu displeje s rozlišením 8 megapixelů. Baterie uvnitř mobilu disponuje lehce nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh.
Nový Samsung Galaxy A07 5G se začne prodávat například na filipínském trhu. Například verze 128+4 GB by měla stát v přepočtu zhruba 4 tisíce korun i s daní. Uvidíme ale, zda se novinky u nás dočkáme.
Technické parametry Samsung Galaxy A07 5GKompletní specifikace
|Konstrukce
|167,4 × 77,4 × 8,2 mm, 199 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,7" (1 600 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 6300, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ?
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
