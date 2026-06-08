Tohle doma nezkoušejte. Telefony do mrazničky rozhodně nedávejte

Je to stav, na který při letošních rekordních teplotách narazil skoro každý. I při běžných teplotách začne být telefon nepříjemně teplý na dotek, náročnější aplikace nebo nabíjení jej pak zahřeje natolik, že začne omezovat výkon. Protože drtivá většina telefonů spoléhá na pasivní chlazení, tedy tepelnou výměnu, řešení se zdá být jednoduché – přenést telefon do chladnějšího prostředí.
@itsprincemarko Putting your phone in the Fridge helps actually 📲 #android #androidtips #princetechtips ♬ original sound - Prince Marko
Sociální sítě, zejména pak TikTok, tak zaplavují videa, která nabádají uživatele, aby svému telefonu pomohli tím, že jej na chvíli strčí do chladničky. Za krátkodobou úlevu však můžete zaplatit vysokou cenu. Pravděpodobným důsledkem bude tvorba kondenzátu na součástech uvnitř telefonu, a to buď během pobytu v ledničce, nebo po jeho vyjmutí z ní. Hrozí také teplotní šok, na který jsou obzvláště citlivé lithiové baterie.