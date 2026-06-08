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Tohle doma nezkoušejte. Telefony do mrazničky rozhodně nedávejte

Ondřej Pohl
Tohle doma nezkoušejte. Telefony do mrazničky rozhodně nedávejte
Fotografie: Dana DeVolk, unsplash.com
  • Videa na sociálních sítích doporučují chladit přehřáté mobilní telefony v chladničce
  • Tento postup však hrozí poškozením zařízení kvůli vnitřní kondenzaci vlhkosti a teplotnímu šoku baterie

Je to stav, na který při letošních rekordních teplotách narazil skoro každý. I při běžných teplotách začne být telefon nepříjemně teplý na dotek, náročnější aplikace nebo nabíjení jej pak zahřeje natolik, že začne omezovat výkon. Protože drtivá většina telefonů spoléhá na pasivní chlazení, tedy tepelnou výměnu, řešení se zdá být jednoduché – přenést telefon do chladnějšího prostředí.

@itsprincemarko Putting your phone in the Fridge helps actually 📲 #android #androidtips #princetechtips ♬ original sound - Prince Marko

Sociální sítě, zejména pak TikTok, tak zaplavují videa, která nabádají uživatele, aby svému telefonu pomohli tím, že jej na chvíli strčí do chladničky. Za krátkodobou úlevu však můžete zaplatit vysokou cenu. Pravděpodobným důsledkem bude tvorba kondenzátu na součástech uvnitř telefonu, a to buď během pobytu v ledničce, nebo po jeho vyjmutí z ní. Hrozí také teplotní šok, na který jsou obzvláště citlivé lithiové baterie.

TikTok.com
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