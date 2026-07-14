Sociální sítě až od 13 let? EU plánuje rázný krok

Evropská komise se, jak informovala agentura Reuters (viz reuters.com), chystá zakročit proti nekontrolovanému používání sociálních sítí dětmi. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová oznámila, že na základě doporučení odborného panelu představí v září legislativní návrh, který nastaví nová a přísnější pravidla pro fungování mladistvých v digitálním prostoru.
Podle chystaných doporučení by děti mladší 13 let měly mít k sociálním sítím pouze omezený a plně monitorovaný přístup. S rostoucím věkem se sice pravidla budou postupně rozvolňovat, hlavní břemeno ochrany dětí však nově dopadne na samotné technologické platformy. Ty totiž budou muset předem prokázat, že jsou jejich služby pro mladé uživatele bezpečné. Dosavadní praxe, kdy zodpovědnost ležela téměř výhradně na bedrech rodičů, by tak měla být u konce.
„Nejprve musíme zvážit, jaké typy platforem našim dětem škodí. Důkazy ukazují, že jde především o sociální sítě, ale také o další poskytovatele s věkově nevhodnými a návykovými funkcemi. Představte si to tedy jako sociální sítě plus,“ uvedla von der Leyenová. „A jakmile budeme mít tuto kategorii jasně definovanou, měli bychom podle mého názoru zvážit postupný a fázovaný přístup pro různé věkové skupiny,“ dodala.
Jak nicméně víme sami, tato iniciativa není ve světě ojedinělá – i naše vláda vážně zvažuje zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Premiér Andrej Babiš i ministr průmyslu Karel Havlíček mluví o ochraně dětí před negativními dopady online prostředí, které podle nich ničí dětské životy a začíná být „opravdovým morem“. Vláda v této věci již vyjednává s odborníky i mobilními operátory a legislativní návrh, inspirovaný například obdobným krokem ve Francii, by chtěla předložit ještě letos. Opatření má však v tuzemsku i své odpůrce a kritiky. Například europoslanec Alexandr Vondra (ODS) sice důvody pro regulaci chápe, zároveň ale upozorňuje na možný střet se základními právy a na technickou náročnost vymáhání takového zákazu bez narušení ochrany soukromí.
Konkrétní obrysy nových evropských pravidel každopádně představí Ursula von der Leyenová v září během svého tradičního projevu o stavu Evropské unie.