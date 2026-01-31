To nejlepší od Samsungu. Co vše víme o modelu Galaxy S26 Ultra?

Samsung včera oznámil, že klíčové novinky pro letošní rok představí ve středu 25. února 2026. Samotný výrobce to samozřejmě přímo nezmínil, ale je nanejvýš pravděpodobné, že půjde o řadu Galaxy S26. Do premiéry sice zbývají bezmála dva týdny, avšak díky mnohým spekulacím (viz x.com) o nich takřka vše víme. V tomto článku se zaměříme na vlajkový typ Galaxy S26 Ultra, který by měl reprezentovat to vůbec nejlepší, co Samsung aktuálně může nebo chce nabídnout.
Vzhled a rozměry
Začněme tím, čeho si všimnete na první pohled. Design telefonu velkých proměn nepozná a jediným jednoznačně rozlišovacím prvkem je pozměněný vzhled modulu pro fotoaparáty. Co se týče rozměrů, Samsung pokračuje ve snižování tloušťky telefonu a vůbec prvně se v případě modelu Ultra dostane pod hranici 8 milimetrů. Konkrétně má jít o 7,9 milimetrů oproti 8,2 milimetrům u současného Samsungu Galaxy S25 Ultra. Kosmeticky se mění i hmotnost, klesá z 218 gramů na 214 gramů. Je nasnadě, že tento rozdíl v praxi nikdo nepozná.
Spekuluje se taktéž o barevných variantách. Zájemci by měli mít možnost vybírat z černé, stříbrné, bílé, nebesky modré, fialové a růžovo zlaté. Je nasnadě, že ne všechny budou dostupné v každém obchodě. Je nepsanou tradicí, že některé barevné odstíny si Samsung nechává exkluzivně jen pro sebe.
Kouzelný displej
V případě displeje se očekává velký 6,9" AMOLED panel s vysokým rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O ochranu se má starat sklíčko Gorilla Glass Armor 2. Podstatnou novinkou je funkce zobrazení soukromí. V praxi nejde o nic nového, existují třeba speciální skla, díky kterým z většího úhlu na váš displej nikdo nevidí. Samsung toto však hodlá posunout do výrazně pokročilejších rozměrů. Bude možné nastavit, aby se například skrývaly jen citlivé notifikace. V rámci prostředí One UI 8.5 bude možné nastavit například vyšší režim soukromí ve chvíli, kdy opustíte domov a naopak. Funkce bude výhradně pro Galaxy S26 Ultra, neboť bude samozřejmě vázána nejen na software, ale i na hardware.
Baterie a nabíjení
Ani v roce 2026 se Samsung nerozhodl zvýšit kapacitu baterie. Nabízí tak opět kapacitu 5 000 mAh, tedy stejně jako loni, předloni, nebo před lety u Galaxy S20 Ultra. Na druhou stranu je potřeba říci, že Samsung od té doby snížil tloušťku a baterie je zachována. Výdrž se pak mírně vylepšuje lepšími procesory a optimalizací. Nic to však nemění na tom, že by si uživatelé rozhodně zasloužili kapacitnější baterii.
Pro Samsung je zásadní inovací nabíjení. Výhradně model Ultra totiž bude podporovat 60W drátové nabíjení, což je pokrok oproti dřívějším 45 W. Jak se to však promítne do rychlosti nabíjení, je v tuto chvíli nejisté. Lze očekávat, že celý mobil se nabije za slabou hodinku. Samozřejmě bude nutné mít adekvátní nabíjecí adaptér.
Galaxy S26 Ultra podporuje bezdrátový nabíjecí standard Qi2, avšak magnety byste hledali marně. K plnému využití bude zapotřebí pouzdra, což však mohly mít i starší generace. Novinkou je však podpora 25W bezdrátového nabíjení, samozřejmě opět s patřičnou nabíječkou.
Výkon
V případě top modelu řady Galaxy S26 bude nasazen procesor Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, tedy to nejvýkonnější, po čem Samsung mohl sáhnout. Základ bude představovat 12GB operační paměť spjatá s 256GB nebo 512GB úložištěm. Vrcholná verze pak nabídne 16GB operační paměť a 1TB úložiště.
Fotoaparáty
Ohledně fotoaparátů je situace podobná té u baterie. Samsungu se do zásadních inovací nechce, byť lze očekávat, že různými softwarovými kouzly se výrobci podaří kvalitu snímků povýšit. Zásadní je, že Galaxy S26 Ultra si uchová čtveřici zadních objektivů. Hlavní fotoaparát s 200 megapixely by měl přinést lepší světelnost, a to f/1.4. Vysoké rozlišení má rovněž zajistit dvojnásobné přiblížení v optické kvalitě.
Sekundární snímač bude 50megapixelový periskopový objektiv s pětinásobným optickým zoomem a optickou stabilizací obrazu. Dále dojde na 10megapixelový teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem a optickou stabilizací. Tento objektiv však bude menší, velikost má být 1/3,94" oproti 1/3,52" u Galaxy S25 Ultra. Nakonec bude ve výbavě 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.
Další výbava
I letos bude vrcholný model Samsungu vybaven perem S Pen, které bude mít místo přímo v těle telefonu. Žádné mezigenerační změny se nečekají, což je ale možná dobře. Samsung by totiž mohl odstranit nějakou funkci, jako tomu bylo v loňském roce. Řada Galaxy S26 jako první nabídne novou nadstavbu One UI 8.5 založenou na Androidu 16. Do značné míry se Samsung bude jmenovat různým funkcím Galaxy AI, které by možná mohly být považovány za hlavní inovace.