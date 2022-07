Testujeme Withings ScanWatch Horizon. Stylovější chytré hodinky byste stěží našli

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud hledáte hodinky, které by dokázaly skloubit to nejlepší ze světa chytrých a klasických hodinek, rozhodně byste si neměli nechat ujít Withings ScanWatch Horizon. Novinka francouzského výrobce přichází v luxusním provedení z nerezové oceli se safírovým sklem a na první pohled vypadá jako opravdu stylové „hloupé“ hodinky. Jaké jsou naše první dojmy?

UNBOXING: Withings Scanwatch Horizon

Balení na jedničku a krásný design

Výrobce Withings má zpravidla velmi pěkně zpracované již samotné balení a v případě ScanWatch Horizon tomu není jinak. V bílé krabičce s poutkem tak najdeme kromě samotných hodinek s již nasazeným kovovým řemínkem také náhradní silikonový pásek z na dotek velmi příjemného materiálu, několik náhradních kovových článků pro uživatele s širším zápěstím a také sadu speciálních nástrojů. Konkrétně se jedná o speciální plastový držák, kladívko a nástroj pro vyražení osiček z řemínku. Jak celý proces prodlužování/zkracování kovového řemínku vypadá, najdete v přiloženém videu.

Samotné hodinky pak tvoří převážně nerezová ocel, pouze displej je ze safírového skla a také senzory na spodní straně kryje sklo, ačkoliv se v jejich blízkosti nachází opět chladivá ocel. Průměr ciferníku 43 milimetrů a tloušťka 13,28 milimetrů je pak podle podle nás ideálním kompromisem. Z hlediska designu není problém si vzít hodinky do společnosti, a to klidně i s elegantním silikonovým páskem tmavě modré barvy. Sportovně zaměřené uživatele pak jistě potěší také zvýšená odolnost až do 10 atmosfér. Na hodinky je ostatně poskytována i nadstandardně dlouhá pětiletá záruka.

Na pravém boku hodinek je pak otočná korunka, která je zároveň tlačítkem a slouží pro veškeré ovládání hodinek. Informace se zobrazují na černobílém PMOLED displeji, který se aktivuje jen v případě, že je potřeba, šetří tak baterii. Mimochodem, právě v oblasti výdrž Withings ScanWatch Horizon bodují, neboť zvládnou na plné nabití až jeden měsíc používání.

A co naměřené hodnoty, ať už ze sportovních aktivit či zdravotního monitoringu? Ty si může uživatel prohlédnout a pracovat s nimi v aplikaci Health Mate. Kromě obligátního měření srdečního tepu hodinky disponují rovněž senzorem pro měření SpO2 a možností kontrolovat EKG. Dále zvládnou upozornit na příchozí hovor, události zaznamenané v kalendáři či notifikace, volat skrze samotné hodinky však možné není.

Ptejte se, co vás zajímá

Chytré hodinky Withings ScanWatch Horizon začínáme právě testovat a vy máte možnost se nás zeptat na cokoliv, co vás na nich zajímá. Na vaše otázky zodpovíme přímo v komentářích, případně v podrobné recenzi.