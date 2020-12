Pokud se řadíte mezi ty, kteří na hodinky nenahlíží čistě z praktického hlediska jako na ukazatel času, respektive prodlouženou ruku telefonu, ale také jako na doplněk vašeho outfitu a stylu, neměly by vám uniknout chytré hodinky Withings ScanWatch. Novinka totiž zaujme nejen svým zpracováním, ale také výbavou. V čem se přesně liší od konkurence, a komu bych je doporučil? To prozradím v této recenzi.

Chytré hodinky nemusí vždy nutně znamenat velký displej, který je energeticky náročný a na rozdíl od klasických analogových hodinek obvykle také méně stylový. Skvělým příkladem toho je novinka s označením ScanWatch od francouzské společnosti Withings. Vytříbený design se safírovým sklem doplňuje extrémně dlouhá výdrž nebo podpora EKG. Mají tyto hodinky vůbec nějaký nedostatek?

Technické parametry Withings ScanWatch 42 mm Kompletní specifikace Konstrukce 42 × 42 × 13,7 mm , 83 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej PMOLED, ?" (? × ? px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost září 2020, Kč

Obsah balení: nic důležitého nechybí

V krabičce jsou hodinky s nabíjecím kabelem, sada potřebných příruček a také silikonový řemínek. Hodinky jsou navíc uloženy v textilním pouzdře, které si můžete brát na cesty a uchovávat v něm třeba i jinou drobnou elektroniku. Škoda jen, že výrobce vzhledem k designu hodinek nepřibalil také jeden kožený pásek navíc.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Nelíbilo se nám kožený pásek v balení by potěšil

Konstrukční zpracování: nejstylovější chytré hodinky pod sluncem?

Bez dlouhého opisu konstrukce a vzhledu, který si ostatně můžete prohlédnout na přiložených fotografiích, přiznám, že Withings ScanWatch se mi opravdu líbí a považuji je za nejstylovější chytré hodinky, které jsem kdy testoval. A důvod? Ten je vám už pravděpodobně jasný.

Hodinky totiž na rozdíl od konkurence nesázejí na velký zobrazovací panel, ale klasický ciferník, který doplňuje malý kruhový displej, k němuž se dostanu později. Nejenže tak logicky nemáte potřebu využívat Always-On režim, jako je tomu u konkurenčních hodinek, zároveň se však můžete spolehnout na skvělou čitelnost času ze všech úhlů, ale také eleganci, která časem technologicky nezestárne. Analogové hodiny jsou s námi již více než sto let a jen tak podle mého názoru nezmizí, i když samotný Apple prodá více hodinek než všichni švýcarští výrobci dohromady.

Ručičky mají fluorescenční povlak.

Na rozdíl od většiny analogových hodinek se navíc nemusíte vůbec starat o udržování správného času, o to se postará „chytrá“ část ScanWatch. Kromě hlavního ciferníku, jehož ručičky (hodinová i minutová) mají fluorescenční povlak, takže mírně svítí i v naprosté tmě (pokud byste z nějakého důvodu nechtěli aktivovat displej), můžeme na pozici šesti hodin spatřit také sekundární ciferník s červenou ručičkou a indexy 0 až 100. Zde vám hodinky ukazují, jak jste procentuálně splnili vámi nastavený cíl ušlých kroků za den.

Provedení z nerezové oceli je příjemné a spodní strana, na které se nachází senzory, na zápěstí nezanechává žádné otisky, ani pokud máte hodinky více utažené. Stejně tak výměna řemínků o velikosti 20 mm u větší 42mm varianty hodinek je velmi intuitivní, funguje totiž na osvědčené bázi zasouvací pružinky. Samotný silikonový řemínek je dostatečně dlouhý s velkým množstvím dírek, takže si každý najde ideální míru utažení. Přezka na konci je rovněž z nerezové oceli, stejně jako pouzdro. Silikon je extrémně pohodlný, nepotí se pod ním ruka a řekl bych, že docela povedeně vytváří (pokud hodinky nezkoumáte zblízka) dojem kůže. Každopádně se jedná zatím o ten nejlépe zpracovaný a nejpříjemnější silikonový pásek u hodinek, se kterým jsem se setkal. Množství náhradních pásků najdete přímo na stránkách výrobce, šířka 20 milimetrů však není nijak nestandardní, můžete je tedy zakoupit i jinde.

Hodinky jsou z bočního pohledu mírně vypouklé, jak na straně spodní strany, tak na straně displeje, který je krytý safírovým sklíčkem, takže byste jej neměli jen tak poškrábat. Během používání jsem na povrchu nezaznamenal žádný škrábanec, v minulosti se mi však podařilo poškrábat i klasické hodinky se safírovým sklem, je tedy dobré dávat pozor.

Veškeré ovládání probíhá pomocí otočné korunky na pravém boku, kterou můžete rovněž zamáčknout pro potvrzení nebo jen probuzení displeje. Pohyb prostředím doprovázejí vibrace různé intenzity, které jsou podobné těm z Apple Watch, i za to si tedy Withings zaslouží velkou pochvalu. Samozřejmostí je pak voděodolnost až do 5 atmosfér či možnost hodinky používat v teplotách mínus 10 až plus 45 stupňů Celsia.