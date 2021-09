Poslední hybridní hodinky Withings vypadají jako potápěčské

Fotografie: Withings

Výrobce hodinek Withings má nezaměnitelný rukopis. Jeho hodinky si nechávají záležet na vzhledu a namísto technologické moderny dávají přednost klasickým analogovým ciferníkům. Jejich chytré funkce jsou obvykle dobře schovány uvnitř a malý displej na první pohled nijak neruší. Přesně to je i případ nejnovějších ScanWatch Horizon. Firma se při jejich návrhu inspirovala u luxusních potápěčských hodinek. Je to vidět například na ocelovém těle, safírovém skle, otočné lunetě nebo ručičkách opatřených luminiscencí. Co se samotné odolnosti proti vniknutí vody týče, jde o standardních 10 ATM. Na plavání nebo šnorchlování to stačí, ale pro přístrojové potápění jsou potřeba vyšší hodnoty.

Z moderních funkcí tu máme snímač tepu, saturace krve kyslíkem a hodinky umí také vyhodnotit odhadovanou úroveň kondice VO2 Max. Podobně jako jiné přístroje umí „natočit“ krátké EKG, v němž mohou rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu. Nechybí ani sledování sportovních aktivit a spánku. Výrobce hodinek tvrdí, že umí odhalit spánkovou apnoi. Základní informace naleznete na malém PMOLED displeji v horní části ciferníku, kde se mohou zobrazovat i náhledy notifikací z připojeného telefonu. Nedostatek místa je řešen tak, že se jejich text posunuje. Podrobnější informace na vás čeká v aplikaci. I z toho důvodu se výdrž podařilo dostat na zajímavé hodnoty: výrobce slibuje 30 dní při běžném používání, dalších 20 dní pak při aktivaci úsporného módu.

Prodej začíná na vybraných západoevropských trzích dnešním dnem a k dispozici jsou dvě barevná provedení: modrý a zelený ciferník. Cena však není přehnaně vysoká – 500 €, což znamená necelých 13 tisíc korun.