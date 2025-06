Mrzí vás na iPhonu 16 malý displej? Apple jej u iPhonu 17 zvětší

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Do představení nové modelové řady iPhone 17 od Applu zbývají odhadem necelé tři měsíce. Není tak překvapením, že již prosakují různé informace. Výrobce ochranného příslušenství Spiegel tentokrát neuhlídal popisek produktu na indické mutaci obchodu Amazon (viz amazon.in). Na jistou chvíli se totiž v označení objevilo, že je ochranné sklo vhodné nejen pro současný iPhone 16 Pro, ale i pro iPhone 17 a iPhone 17 Pro.

Díky tomu je velmi pravděpodobné, že základní iPhone 17 nabídne větší displej. Konkrétně by se po vzoru iPhonu 16 Pro mělo jednat o 6,3" panel. V budoucí generaci by tak iPhone 17 a iPhone 17 Pro sdílely velikost displeje, nicméně to bude patrně v rámci displeje jediná shoda. Je nanejvýš pravděpodobné, že další specifikace už budou hovořit ve prospěch varianty s přídomkem Pro.

V současné řadě mobilů od Applu má iPhone 16 6,1" displej, verze 16 Pro 6,3" panel, dále iPhone 16 Plus 6,7" displej a nakonec iPhone 16 Pro Max disponuje vůbec největším 6,9" displejem. Následující generace má mít tedy 6,3" panely v případě modelů iPhone 17 a 17 Pro. Následně bychom se měli dočkat iPhonu 17 Air, který se 6,6" panelem nahradí verzi Plus. Chybět nebude iPhone 17 Pro Max, který si uchová 6,9" zobrazovač.