Je to smůla? Huawei Mate 60 Pro se nepodívá za čínské hranice

Fotografie: Huawei

Huawei v úterý poměrně nečekaně představil , který na první pohled zaujal. Ptáte se čím? Má neobvyklé tři průstřely displeje. Proč má novinka tolikrát děrovaný panel? Možná si vzpomenete, že v řadě Mate se Huawei soustředí na důkladné zabezpečení a nasazuje 3D skener obličeje. Nejinak je tomu letos u dnes prezentované novinky. Dva průstřely jsou zde právě pro trojrozměrné skenování, třetí následně pro čelní 13Mpx kamerku.

Dominantou bude i 6,92" OLED LTPO displej s rozlišením 2 720 × 1 260 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz nebo výkonný procesor Kirin 9000s od Huawei. Na zadní straně je již vcelku tradiční velký kruhový modul s fotoaparáty. Hlavní snímač má 50 Mpx, proměnnou clonu od f/1.4 do f/4.0 a také optickou stabilizaci obrazu. Dále je připraven 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a nakonec 48Mpx teleobjektiv s možností 3,75× přiblížení bez ztráty kvality. Podporováno je pak rychlé 88W nabíjení a dostalo se na bezdrátové nabíjení či třeba zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP68.

Novinka se začne prodávat na čínském trhu, avšak to bude zřejmě trh jediný, kde bude možné si telefon s HarmonyOS pořídit. Androidautohority.com se podařilo získat vyjádření od výrobce, který potvrdil, že neplánuje uvést Mate 60 Pro mimo čínský trh. Je to přeci jen poněkud překvapivé. Ano, Mate 60 Pro nemá klasickou provázanost s Googlem, avšak to už neměl ani předchůdce v podobě Mate 50 Pro, přičemž ten se například prodává i na českém trhu. Nezbývá než doufat, že si své stanovisko postupem času Huawei ještě promyslí.