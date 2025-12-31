Nejtenčí funkční tablet na světě? Paper má v pase jen 3,1 milimetrů

Zařízení jsou v průběhu let čím dál tím tenčí. Mnohdy si již říkáme, že to je ona hranice, pod kterou nebude možné klesnout. Takřka vždy jsme však vyvedeni z omylu. Na právě začínajícím veletrhu CES 2026 v Las Vegas jsme narazili na neznámý tablet s prostým jménem Paper, za nímž stojí společnost Haining Toall Technology. Její jméno vám, stejně jako nám, zřejmě vůbec nic neříká. Pojmenovaní samotného zařízení je však více než trefné. Tablet se totiž chlubí tloušťkou pouhých 3,1 milimetrů. Pro kontext uveďme, že třeba extrémně tenký iPad Pro 12,9" má v pase 5,4 milimetrů. Paper je tedy o více než 2 milimetry tenčí.
Konstrukce je působivě tenká, dokonce až tak, že by se běžným způsobem tablet nedal ani držet, protože má kolem AMOLED displeje velice tenké rámečky. Nejen proto je malá část po strany širší, jsou v ní veškeré důležité komponenty, ale také konektory. Jedná se o dvojice USB-C a jeden mini HDMI konektor. Malou tloušťku podtrhuje i hmotnost pouhých 400 gramů, díky čemuž po uchopení získáte pocit, že snad ani nejde o funkční kus elektroniky.
Díky výstupku na jedné straně se však tablet opravdu velmi příjemně drží a možná i díky tomu již stihl získat důležité ocenění veletrhu CES 2026. Bohužel podrobnější informace o výbavě nejsou známé a je tak otázkou, zda se takové zařízení vůbec někdy někde objeví na prodejních pultech.
Načíst všechny komentářePřidat názor