TCL CrystalClip jsou jako náušnice – v edici Swarovski doslova

Sluchátka ve tvaru náušnice už naše čtenáře tolik nepřekvapí, však jsme v redakci testovali například Huawei FreeClip první a druhou generaci, své zástupce má delší dobu i Bose nebo třeba Sony a Motorola. Pozadu nechtělo zůstat ani TCL, které rovněž představilo sluchátka s obdobnou konstrukcí, ovšem onen náušnicový design dohnalo dost možná nejdále. Ve spolupráci se Swarovski totiž přichystalo ke sluchátkům speciální odnímatelný klip s krystaly Swarovski, které simulují design běžné náušnice prakticky dokonale.
Sluchátka jako taková nabízejí slušnou maximální výdrž, konkrétně až 36 hodin, samozřejmě včetně pouzdra. Nabízejí duální dynamické magnetické měniče, 3D prostorový zvuk a ENC, tedy inteligentní potlačení okolních ruchů softwarovou cestou, a to za pomoci dvojice mikrofonů na každé sluchátko. Díky podpoře AI nabízejí sluchátka i podporu překladu v podporovaných jazycích, mohou tedy sloužit jako osobní překladač. Odolnost je zajištěna díky certifikaci IPX4 a hmotnost jednoho sluchátka se pohybuje na hraně 5,5 gramu.
Sluchátka potěší i tím, že dorazí v dárkové krabičce, která vypadá jako krabička na šperk, díky čemuž se může jednat o velmi hezkou pozornost, která zaujme ještě před vybalením. Speciální edice Swarovski vyjde na 150 eur (zhruba 3 700 Kč), existovat však bude i varianta bez krystalů Swarovski, která vyjde na necelých 80 eur, tedy zhruba 2 000 Kč. Zatím není jisté, zda se sluchátka dostanou i na náš trh, ovšem nepochybujeme, že díky přeprodejcům se s velkou pravděpodobností dostanou i za naše hranice.