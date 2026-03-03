mobilenet.cz na sociálních sítích

TCL CrystalClip jsou jako náušnice – v edici Swarovski doslova

Martin Fajmon
Fotografie: TCL
  • TCL CrystalClip existují i ve variantě Crystals by Swarovski
  • Zaujmou speciální odnímatelnou broží, kterou lze připnout na sluchátka
  • Edice Swarovski vyjde na zhruba 3 700 Kč, ovšem není jisté, zda se dostane i na tuzemský trh

Sluchátka ve tvaru náušnice už naše čtenáře tolik nepřekvapí, však jsme v redakci testovali například Huawei FreeClip první a druhou generaci, své zástupce má delší dobu i Bose nebo třeba Sony a Motorola. Pozadu nechtělo zůstat ani TCL, které rovněž představilo sluchátka s obdobnou konstrukcí, ovšem onen náušnicový design dohnalo dost možná nejdále. Ve spolupráci se Swarovski totiž přichystalo ke sluchátkům speciální odnímatelný klip s krystaly Swarovski, které simulují design běžné náušnice prakticky dokonale.

Na celou obrazovku
TCL CrystalClip - Crystals by Swarovski

Sluchátka jako taková nabízejí slušnou maximální výdrž, konkrétně až 36 hodin, samozřejmě včetně pouzdra. Nabízejí duální dynamické magnetické měniče, 3D prostorový zvuk a ENC, tedy inteligentní potlačení okolních ruchů softwarovou cestou, a to za pomoci dvojice mikrofonů na každé sluchátko. Díky podpoře AI nabízejí sluchátka i podporu překladu v podporovaných jazycích, mohou tedy sloužit jako osobní překladač. Odolnost je zajištěna díky certifikaci IPX4 a hmotnost jednoho sluchátka se pohybuje na hraně 5,5 gramu.

Sluchátka potěší i tím, že dorazí v dárkové krabičce, která vypadá jako krabička na šperk, díky čemuž se může jednat o velmi hezkou pozornost, která zaujme ještě před vybalením. Speciální edice Swarovski vyjde na 150 eur (zhruba 3 700 Kč), existovat však bude i varianta bez krystalů Swarovski, která vyjde na necelých 80 eur, tedy zhruba 2 000 Kč. Zatím není jisté, zda se sluchátka dostanou i na náš trh, ovšem nepochybujeme, že díky přeprodejcům se s velkou pravděpodobností dostanou i za naše hranice.

tcl.com/global/en
