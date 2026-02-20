Sony WH-1000XM6 v pískově růžové? S taškou od Altnera vskutku stylová kombinace

Během čtvrtečního večera 19. února došlo k uvedení nové barevné varianty vlajkových sluchátek s uzavřenou konstrukcí, modelu Sony WH-1000XM6, ale také k oficiálnímu odhalení spolupráce mezi společností Sony a známým českým návrhářem Davidem Altnerem. Na akci, která se víceméně symbolicky konala v holešovické prodejně Freshlabels Sustainable Store, pochopitelně nechyběla ani redakce mobilenet.cz. Ta si mohla namátkou prohlédnout nejen nové barevné provedení sluchátek v pískově růžové, ale také speciální doprovodnou tašku, která vznikla v limitovaném počtu pouhých 50 kusů.
Samotná taška přes rameno přitahuje pozornost už na první pohled, a to nejen svým moderním urban designem, ale i svou praktičností. Altner ji navrhl s představou vytvořit doplněk, který bude dokonale ladit s prémiovými sluchátky, čemuž odpovídá i precizní zpracování, zároveň však nabídne moderní design, který doplní jakýkoliv outfit. Sám Altner ke spolupráci říká: ‚‚Spojení se značkou Sony pro mě byla unikátní příležitost, jak svou tvorbu oslovit další skupinu lidí. Dělá mi radost vidět propojení dvou různých světů – technologií a módy – do jednoho smysluplného celku. K tvorbě tašky jsem přistupoval s veškerým respektem k proslulé značce, ale zároveň jsem všem, kteří ji budou nosit, chtěl umožnit, aby se stala doplňkem jejich každodenních outfitů.“
Daniel Novák, Sony Brand Activation Manager pro Českou republiku a Slovensko uvádí: ‚‚Mám radost, že se můžeme lokálně podílet na takto skvělých projektech, které jdou daleko nad rámec našich očekávání. Díky Davidu Altnerovi přinášíme českým i slovenským fanouškům Sony unikátní produkt, který přesně sedí k naší filozofii spojení světa technologií a designu.“
Samotná taška působí nejen na fotografiích, ale také naživo velmi stylově a prakticky. Nechybí jí ani šikovný úložný prostor pro sluchátka, u kterých tak odpadá nutnost jakéhokoliv skládání či ukládání do pouzdra. Zajímavostí rovněž je, že je taška kompletně vyrobena v České republice a tvoří ji recyklovaný materiál.
V pořadí se jednalo již o třetí event ve spolupráci Freshlabels a Sony. Široká veřejnost bude mít šanci tašku získat jako dárek při objednávce sluchátek Sony WH-1000XM6 u Sony prodejce Sony Center (ELVIA-PRO), a to od konce února 2026 (s limitovanou dostupností). Tašky budou zároveň k vidění v kamenné prodejně Freshlabels Suistanable Store na pražské Letné. Sluchátka WH-1000XM6 lze nově pořídit i v módní pískově růžové barvě, která působí elegantně