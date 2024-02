Máte rádi nevšední kousky v šatníku, stejně jako doplňky, které váš vkus podtrhnou? Máme pro vás dobrou zprávu, uzdu fantazie můžete popustit i v segmentu sluchátek díky novým FreeClip od Huawei. Vypadají jako z jiného světa, nabídnou ale i špičkovou výdrž, kvalitní zvuk i bezdrátové nabíjení.

V Huawei se originálních počinů nebojí, u sluchátek to platí dvojnásob. Není tomu ani rok, kdy jsme polemizovali nad designem FreeBuds 5, a to bylo nic proti tomu, co pro nás Huawei chystal. Nejnovější přírůstek mezi pecková sluchátka nese označení FreeClip a nepokrytě musím uznat, že nic podobného jsem doposud neviděl.

Huawei FreeClip se nesnaží zaujmout jen designem, ale také dlouhou výdrží, pouzdrem s podporou bezdrátového nabíjení nebo třeba hned dvěma barevnými variantami. Zda si díky tomu vyslouží naše doporučení, to prozradí dnešní recenze.

Technické parametry Huawei FreeClip

Rozměry pouzdra 59,7 × 52 × 27,4 mm Rozměry sluchátek cca 26,7 × 22 × 25,3 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 45,5/5,6 g ANC ne Dynamický měnič 10,8 mm Doba nabíjení (sluchátka v pouzdru) 2,5 hodiny Bezdrátové nabíjení ano, Qi (2 W) Rychlonabíjení ano, 10 minut = 3 hodiny Výdrž 8 hodin Výdrž celková (s pouzdrem) 36 hodin Certifikace odolnosti sluchátek/pouzdra IP54 Kodeky SBC, AAC a L2HC Cena 5 000 Kč

Obsah balení: ničím výjimečná krabička

V poměrně malé prodejní krabičce naleznete kromě nabíjecího pouzdra s vloženými sluchátky také poměrně krátký USB-C kabel pro napájení a základní dokumentaci. Jak je zvykem, hledat nemusíte adaptér do sítě.

Nelíbilo se nám nabíjecí kabel by mohl být delší

Konstrukční zpracování: to jste ještě neviděli

Když jsem poprvé otevřel nabíjecí pouzdro Huawei FreeClip, zůstal jsem v údivu. Taková sluchátka jsem totiž ještě neviděl – jsou to sice pecky, ovšem v uších nedrží právě díky pecce, ale zásluhou konstrukce, která připomíná most – Huawei tomu přezdívá C-bridge design. Firma se chlubí tím, že díky typu konstrukce je víceméně jedno, v jakém uchu jaké sluchátko nosíte, zážitek by měl být srovnatelný.

Onen spojující most je vyroben z Ni-Ti (Nickel-Titanium) lanek s tvarovou pamětí, to znamená, že je plně ohebný, ale po roztažení se vrátí do své původní polohy. Most spojuje kulovitou hlavu, která slouží pro reprodukci hudby, a další oválný modul Comfort Bean, ve kterém se nachází baterie a další elektronika, například mikrofon filtrující nárazy větru. Sluchátka nosíte tak, že je zavěsíte za boltec a kulovitá hlava bude nasměrována na zvukovod. Přiznám se, že jsem zpočátku tomuto stylu ukotvení sluchátek „na uchu“ nevěřil, ale nošení je velice pohodlné, most C-bridge nijak netlačí a během chvíle jsem zapomněl, že sluchátka na uších mám. Huawei se chlubí, že design sluchátek přizpůsobil více než 10 000 globálním záznamům o tvarech lidského ucha, aby tak zajistil maximální kompatibilitu a komfort při nošení.

Vypadají jako z jiného světa.

Může za to i velice příjemná hmotnost 5,6 g na jedno sluchátko – není to nejnižší hodnota, kterou jsme u Huawei sluchátek viděli, ale stále je špičková. Sluchátka lze ovládat poklepy, bohužel však jsou vcelku omezené, o tom však až později. Výhodou je, že klepat můžete jak na kulovitou hlavu, tak na C-bridge či zadní modul, citlivá jsou po celé svém povrchu.

Sluchátka jsou odolná dle IP54, což znamená, že nějaký deštík zvládnou bez problému, ale do vody je rozhodně neházejte. Proti vodě ani prachu není voděodolné nabíjecí pouzdro s rozměry 59,7 × 52 × 27,4 mm, na druhou stranu však nabízí cívku pro bezdrátové Qi nabíjení do rychlosti až 2 W. Pokud vám nevyhovuje bezdrátové nabíjení, samozřejmě je zde i USB-C nabíjecí konektor. Na pouzdru je i notifikační LED, která informuje o stavu nabití a párování (zelená = nabito, oranžová = slabá baterie, červená = vybito, bílá = režim párování). Pro aktivaci režimu párování se na pravém boku nachází tlačítko, které stačí podržet několik vteřin, než se rozsvítí LED bílou barvou.

Sluchátka pořídíte ve dvou barevných variantách, šedo-černé a světle fialové. Osobně musím říci, že jsem byl zpočátku z designu mírně nesvůj, stejně tak jsem si nedokázal představit, jak pohodlná sluchátka budou. Jsem však příznivce peckových sluchátek, a tak jsem jim chtěl dát šanci. Jsem rád, že jsem se nenechal ovlivnit předsudky, protože jsem si na FreeClip během jednoho dne zvykl tak, že se skoro až divím, že něco takového nepředstavil Huawei už dávno.

Líbilo se nám výjimečný design a provedení

velmi příjemné při nošení

nízká hmotnost

možnost zaměnit levé/pravé sluchátko

zvýšená odolnost vůči vodě a prachu

dvě barevné varianty

Výdrž a nabíjení: pěkné výsledky

Huawei uvádí, že celková výdrž může činit až 36 hodin, samozřejmě ve spolupráci s nabíjecím pouzdrem. Sluchátka na jedno nabití zvládnou až 8hodinový poslech. Už během 10 minut v nabíjecím pouzdru vydrží sluchátka až 3 hodiny poslechu. Pokud se ptáte na celkovou dobu nabíjení, zcela vybité pouzdro se zcela vybitými sluchátky budete nabíjet zhruba 2,5 hodiny, samotná sluchátka v nabitém pouzdru asi 40 minut. Takto vysokých hodnot mohl Huawei dosáhnout i kvůli tomu, že sluchátkům chybí ANC.

Pro úplnost dodáme, že každé sluchátko je vybaveno akumulátorem o velikosti 55 mAh, pouzdro má baterii s kapacitou 510 mAh.

Líbilo se nám podpora rychlonabíjení

USB-C

bezdrátové nabíjení

Funkce: první ústupky na obzoru

Originální konstrukce si vybrala daň například v podobě již zmíněné absence ANC. Zde je to však logické, kulovitá hlava nedoléhá přesně ke zvukovodu, což znamená, že by jakékoliv ANC postrádalo smysl.

Už jsme zmínili, že sluchátka lze ovládat dotyky, respektive poklepy – ty lze přizpůsobit v aplikaci AI Life, z výroby jsou sluchátka nastavená tak, že dvojitým poklepem spustíte/pozastavíte skladbu (přijmete/ukončíte hovor), trojitým poklepem přeskočíte na další skladbu. Bohužel chybí regulace hlasitosti, možnost vrátit se o jednu skladbu zpět musíte nastavit právě skrze aplikaci AI Life, což mi přijde nelogické.

Sluchátka jsou osazena 10,8mm dynamickými měniči s duálními magnety, podporují kodeky SBC, AAC a L2HC, LDAC bohužel chybí. Huawei se chlubí tím, že jsou sluchátka ideální pro telefonní hovory díky mikrofonu, jenž tlumí nárazy větru, a také speciálnímu algoritmu, který hovory čistí od rušivých ruchů (DNN). Protistrana si kvalitu spojení a zvuku pochvalovala. Naštěstí nechybí ani detekce nošení, což znamená, že sluchátka automaticky pozastaví skladbu, jakmile je sundáte, a opětovně spustí, jakmile je nasadíte.

Ovládání poklepy je nedokonalé.

Chválíme možnost plynulého přepínání mezi dvěma spárovanými zařízeními. Sluchátka můžete spárovat s mobilem a notebookem a průběžně zařízení měnit, přičemž reprodukují zvuk vždy toho zařízení, které aktuálně používáte. Pokud chcete, v nastavení AI Life můžete vybrat zařízení, ke kterému se sluchátka budou připojovat prioritně.

Líbilo se nám detekce nošení

kvalita hovorů

Nelíbilo se nám ovládání dotyky je nedostatečné

chybí kodek LDAC

Zvuk: přesně to, co jsem čekal

Huawei FreeClip nejsou vyloženě pecková a samozřejmě ani špuntová sluchátka, kulovitá hlava totiž přesně nedoléhá ke zvukovodu, takže i při přehrávání stále slyšíte okolní ruchy. Nejlépe by šla připodobnit ke sluchátkům Sony LinkBuds. Nejsou vhodná pro ty, kteří chtějí naprosté soukromí, naopak jsou ideální pro ty, jež se často pohybují venku a chtějí mít přehled o tom, co se kolem nich děje – ideální jsou do ruchu velkoměsta, kde na vás na každém kroku čeká nějaké nebezpečí v podobě tramvaje, autobusu, auta nebo třeba opilého turisty na koloběžce.

Osobně mi peckový typ konstrukce vyhovuje právě i proto, že jsem stále v nějakém kontaktu s okolím, Huawei FreeClip tuto myšlenku posouvají o pořádný kus dále. O to více budete překvapeni z toho, jak hrají. Osobně jsem byl překvapen, protože kvalita reprodukce je opravdu na úrovni. Musíte se sice smířit s mnohem méně výraznými basy, ale čistota projevu se dle mého názoru nijak neliší od toho, co nabídnou například FreeBuds 5, což je velká pochvala. Stejně tak musím pochválit maximální hlasitost – jen je nutné počítat s tím, že kvůli chybějícímu utěsnění si část vašeho playlistu poslechne zřejmě i blízký „spolusedící“.

Líbilo se nám kvalitní zvuk

slušná hlasitost

„volnost“ zvukovodu

Nelíbilo se nám logicky méně výrazné basy

Zhodnocení: nejsou pro všechny

Skoro by se až chtělo říci, že ve mě Huawei našel téměř ideálního koncového zákazníka – na ANC si mimo domov moc nepotrpím, protože jsem rád v kontaktu s okolním světem, z tohoto důvodu mě také vyhovuje typ konstrukce, kdy sluchátka těsně nepřiléhají ke zvukovodu. Zároveň mám rád originální řešení a nevšední přístup, takže ani design není něco, co by mě odradilo – sluchátka se mi určitě líbí mnohem více než třeba vzpomínaná Huawei FreeBuds 5. Oceňuji také extrémně pohodlné nošení, dlouhou výdrž baterie, rychlé nabíjení, podporu bezdrátového nabíjení a velmi slušnou kvalitu hovorů, protože hovory skrze sluchátka vyřizuji nejčastěji. Takže ano, Huawei získal ideálního zákazníka, kterého nepřekvapí ani cena 5 000 Kč – za originalitu si zkrátka musíte připlatit.

To, co vyhovuje mně, nemusí vyhovovat většině, zde si troufnu říci, že narážíme na hlavní problém – co považuji já za devízu, to může většina považovat za důvod, proč sluchátka ani nevyzkoušet. Jen dodám, že by to byla velká škoda, podle mého názoru se ochuzujete o zajímavý zážitek. Osobně jen doufám, že pokud budou mít sluchátka nástupce, Huawei se lépe popasuje s ovládáním pomocí dotyků, sluchátka by si to totiž určitě zasloužila.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz