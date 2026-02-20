Vedle vlajkového modelu WF-1000XM6 uvedlo Sony také nová sluchátka LinkBuds Clip, která mohou tvarem připomínat náušnice a jsou představiteli dost možná nastupující nové generace audio techniky. Kromě netradičního vzhledu kladou značný důraz na celkový komfort, výdrž baterie a také nabízejí speciální režimy poslechu.
Technické parametry Sony LinkBuds Clip
|Velikost měniče
|10 mm
|Barevná provedení
|zelená, šedá, černá, fialová
|Připojení
|Bluetooth 5.3
|Kodeky
|SBC, AAC
|Odolnost sluchátek (bez pouzdra)
|IPX4
|Délka poslechu (dle výrobce)
|až 9 h (celkem 37 h vč. pouzdra)
|Obsah balení
|sluchátka, manuály, silikonové přídavné polštářky
Konstrukční zpracování: netradiční, ale návykové
Možná si ještě vzpomínáte na LinkBuds Fit, která jsem testoval na konci roku 2024 – z jejich designu i komfortu nošení jsem byl upřímně nadšený. LinkBuds Clip však jdou v otázce důrazu na konstrukci ještě o kus dál a sázejí na zcela otevřené provedení, které známe například od Bose Ultra Open Earbuds. Nespornou výhodou tohoto tvaru, jejž s oblibou využívá také Huawei a další značky, je nepochybně fakt, že vám sluchátka nikdy neuzavřou zvukovody. Díky tomu máte neustále perfektní přehled o dění v okolí. Druhou zásadní předností je pak výsledný komfort, u tohoto typu konstrukce totiž logicky nemůže dojít k nepříjemnému pocitu „ucpaných uší“, jak bývá u běžných špuntových sluchátek.
Samotné nasazení LinkBuds Clip je v praxi přesně tak jednoduché, jak na první pohled vypadá. Sluchátka stačí vyjmout z pouzdra a na ucho je umístit takovým způsobem, aby se onen „váleček“ nacházel za uchem. Uživatelé si navíc mohou individuálně najít ideální polohu a sluchátka si natočit tak, aby jim bylo nošení co nejpohodlnější. Testovaná šedá varianta na mě působí spíše jako béžová, což byl i hlavní důvod, proč jsem si ji vybral – na uších totiž není tak výrazná jako jiné barevné odstíny a dokáže působit relativně nenápadným dojmem. Navzdory vysokému komfortu nicméně musím konstatovat, že zmíněná konkurence od Bose (která je však také dražší) působila ještě o trochu pohodlněji. V případě LinkBuds Clip si ale lze v případě potřeby dopomoci nasazením silikonových „polštářků“, které se umístí na spojovací část.
V oblasti ochrany Sony vsadilo na poměrně již běžný standard IPX4, se sluchátky se tak nemusíte bát zmoknout nebo se zpotit v posilovně, samotné pouzdro však zvýšenou ochranou nedisponuje. Tvarově pak vychází z toho, co jsme již viděli právě u LinkBuds Fit, jedná se tedy opticky o dva nadýchané „polštářky“, kdy horní část je lesklá a spodní matná. Neschází ani dioda indikující stav nabití/nabíjení, praktické párovací tlačítko a USB-C.
- originální design
- zvýšená odolnost IPX4
- pěkně zpracovaný pant
Zvuk: překvapí kvalitou poslechu?
Konstrukce se přímo pojí také se zvukem. Ten už jen z principu, že neproudí přímo do zvukovodu, zní zkrátka jinak než to, na co jste zvyklí například u sluchátek Sony řady WF. S LinkBuds Clip mám naposloucháno již několik desítek hodin, během nichž jsem střídal hudbu různých žánrů, ale věnoval se především poslechu podcastů. Doprovodná aplikace Sound Connect nabízí širokou škálu nastavení a nad rámec toho je velmi přehledná a zdařile zpracovaná – slouží jak k aktualizaci firmwaru, tak k personalizaci celého zařízení.
Při poslechu hudby také plně využijete ekvalizér. V rámci režimů poslechu jsou k dispozici volby Standard, Voice boost a Sound leakage reduction. Mírně mě však překvapilo, že úpravu ekvalizéru umožňuje pouze první zmíněný režim, zatímco zbylé dva nikoliv. Režim Voice boost výrazně zvyšuje hlasitost a představuje ideální volbu například pro jízdu metrem, ovšem dokážu si představit, že pro mnoho uživatelů se stane výchozím nastavením pro veškerý poslech. Naopak funkce Sound leakage reduction, jak napovídá samotný název, najde využití v tišším prostředí, kde nechcete nikoho rušit. Slouží tedy jako pojistka, aby hudba neobtěžovala vaše okolí.
Kvalita hudebního přednesu je na vyšší úrovni, než byste od sluchátek této konstrukce pravděpodobně čekali. Je znát, že Sony tentokrát nepovažuje zařízení pouze za nástroj pro videokonference a podcasty, jako tomu bylo u původních LinkBuds, ale za skutečně univerzální produkt. Zejména s ekvalizérem nastaveným na režim „Heavy“ lze dosáhnout velmi slušné úrovně basů, která se pocitově blíží poslechu se sluchátky běžné konstrukce. Basovou složku zdůrazňuji právě proto, že je pro velké množství uživatelů klíčová, přitom je u tohoto typu konstrukce logicky nejtěžší dosáhnout plného zážitku. Je však třeba počítat s tím, že při aktivaci Voice boost jsou nižší frekvence potlačeny výměnou za vyšší hlasitost a celkově průraznější zvuk. Ve výsledku lze konstatovat, že LinkBuds Clip zvukovou kvalitou rozhodně nezklamou, je to však něco za něco – srovnatelné věrnosti zvuku byste se totiž dočkali i u výrazně levnějších sluchátek klasické špuntové konstrukce.
V případě poslechu podcastů nebo vyřizování telefonních hovorů je situace naprosto bezproblémová. Těšit se můžete na kvalitní, srozumitelný a čistý přednes, a to při současném zachování dokonalého povědomí o dění kolem vás. Na procházkách se psem nebo při jízdě na kole tak budete mít neustále přehled o okolním ruchu, aniž byste přišli o detaily poslouchaného obsahu. Vzhledem k otevřené konstrukci navíc nepředstavuje absence bezztrátového kodeku LDAC zásadní problém.
- zvuková kvalita
- komfort během nošení
Funkce a ovládání: se vším všudy?
Neschází vícebodové připojení (s dvojicí zařízení najednou), 360 Reality Audio či DSEE pro vylepšený poslech komprimovaných souborů. Vybrat si lze také mezi prioritou kvality poslechu a stability připojení, využít rychlého přístupu k Amazon Music nebo Spotify. Možná je trochu škoda, že sluchátka nepodporují funkci Speak-to-Chat, i když je s nimi logicky velmi snadné slyšet protistranu. Automatické pozastavení přehrávání by přišlo vhod spíše jako způsob, jak „nepropásnout“ část podcastu atd. Nechybí však Fast Pair pro rychlé párování s Androidem.
- množství doplňkových funkcí a nastavení
- povedená doprovodná aplikace
- neumí Speak-to-Chat
Výdrž baterie a nabíjení: nabíjíme jednou za čas
LinkBuds Clip lze nabíjet pouze drátově skrze USB-C na zadní straně, což je vzhledem k ceně a tvaru pouzdra trochu škoda, výdrž je však skvělá. Samotná sluchátka zvládnou cca 8 až 9 hodin a v kombinaci s pouzdrem pak atakují hodnotu až 40 hodin poslechu na nabití. Platí rovněž, že za pouhé 3 minuty nabíjení získáte hodinu poslechu.
- parádní výdrž
- nabíjení pouze drátově
Zhodnocení
Sony LinkBuds Clip představují stylovou volbu pro všechny, kteří chtějí dát šanci otevřené konstrukci, jež přináší jak vyšší míru bezpečnosti, tak i nadstandardní komfort. Pozitivně překvapí rovněž zvuková stránka, na druhou stranu je však nutné jedním dechem dodat, že identického zážitku z poslechu jako u klasické špuntové konstrukce se logicky stále nedočkáte a Bose Ultra Open Earbuds hrají o chlup lépe.
Velkým plusem je dlouhá výdrž na nabití, velmi povedená doprovodná aplikace i praktické režimy poslechu. Přesto si myslím, že by LinkBuds Clip slušela o mírně nižší cena, která by z nich rázem učinila mnohem atraktivnější volbu pro všechny dosud nerozhodné zájemce, a to i v kontextu toho, že vlajkový model WF-1000XM6 (ačkoliv jiné konstrukce) stojí „jen“ o 2,5 tisíce korun více.
Konkurence
Alternativou mohou být dražší Bose Ultra Open Earbuds s podporou kodeku Qualcomm aptX Adaptive a o chlup kvalitnějším hudebním přednesem.
Sony WF-1000XM6 jsou volbou pro nejnáročnější, kteří chtějí špičkové ANC, ambientní režim, parádní zvuk i konzervativnější design.
Huawei FreeClip 2 mohou pro někoho představovat ještě stylovější volbu, neschází jim bezdrátové nabíjení a také výrazně vyšší ochrana IP57 u sluchátek a dokonce i IP54 u pouzdra.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Jak jsou na tom tyto sluchátka. Hlavně u sportu pot umožňuje pronikání rakovinotvorných látek do těla. Můžete nám to objasnit? Děkuji
Načíst všechny komentářePřidat názor