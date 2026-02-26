mobilenet.cz na sociálních sítích

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 5 lákají tichem a bezztrátovým zvukem

Michal Pavlíček
1
Fotografie: Huawei
  • Lákadlem je bezztrátový přenos zvuku s datovým tokem až 2,3 Mbps
  • Výdrž dosahuje až 38 hodin společně s pouzdrem
  • Česká cena je stanovena na 4 999 Kč

Huawei posouvá hranice své vlajkové řady sluchátek a představuje model FreeBuds Pro 5. Hlavním lákadlem je revoluční systém aktivního potlačení hluku Dual-Engine AI Noise Cancellation, který díky kombinaci dvou měničů a nového výpočetního modelu MIMO AI dosahuje až 220% zlepšení oproti předchozí generaci, čímž je myšlen model FreeBuds Pro 4. Sluchátka dokážou v reálném čase analyzovat okolí a eliminovat hluk o hlasitosti až 100 dB, což z nich dělá ideálního společníka i do extrémně hlučných prostředí, jako jsou letadla nebo rušné kanceláře.

Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Po zvukové stránce se novinka zaměřuje na audiofily. FreeBuds Pro 5 využívají duální akustický systém s ultra-lineárním magnetem a mikro-planární membránou, což zajišťuje hluboké basy už od 10 Hz a čisté výšky až do 48 kHz. Velkým technologickým skokem je podpora bezztrátového přenosu zvuku (lossless) s datovým tokem až 2,3 Mbps při spárování s vybranými telefony Huawei, což překonává i kvalitu standardních CD. Zvukový projev lze navíc přizpůsobit pomocí čtyř režimů Huawei Sound a pokročilého ekvalizéru, který se dle výrobce adaptuje podle tvaru ucha a hlasitosti.

Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5
Kromě špičkového zvuku myslí Huawei i na praktičnost a komfort. Sluchátka jsou o 10 % menší a 6 % lehčí než předchůdce, přičemž každé váží pouhých 5,5 gramu. I přes kompaktní rozměry nabízejí velmi dobrou výdrž. S vypnutým režimem ANC zvládnou až 9 hodin přehrávání (celkem 38 hodin s pouzdrem) a podporují drátové i bezdrátové nabíjení. Odolnost s certifikací IP57 navíc zaručuje ochranu proti prachu i vodě, takže se nezastaví ani před deštěm nebo intenzivním tréninkem. Do vody by vám však spadnout neměla.

Nová bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds Pro 5 budou dostupná ve čtyřech barevných provedeních: Sand, Grey, White a Blue. Na českém trhu je cena stanovena na 4 999 Kč, přičemž v začátku je k dispozici 10% sleva pro první zákazníky.

Prcko Prcko
Prcko Prcko
Keďže pod recenziou nieje možnosť pridania komentárov a v recenzií sú vychválené mikrofóny a hovory je taký problém do recenzie vložiť nejakú nahrávku hlasu? Naozaj bez urážky parametre si viem prečítať aj na stránke výrobcu.
