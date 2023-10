T-Mobile v tichosti opět nabízí 100 GB dat za 300 korun

Fotografie: T-Mobile

Na začátku června spustil T-Mobile omezenou nabídku podobnou Datamanii, kdy nabídl speciální edici předplacené karty, kde můžete měsíčně spotřebovat 100 GB dat za 300korunový balíček. Při pravidelném používání a nabíjení tuto částku můžete ještě snížit, ale oproti běžným tarifům se musíte smířit s řadou omezení. Nejzásadnějších z nich je nutnost spotřebovat tato data na území ČR.

I přesto nabídka zaujala tolik lidí, že byly limitované zásoby rozebrány během několika dní a celý objednací proces poznamenaly problémy. Nejspíše proto, aby se jim T-Mobile tentokrát vyhnul, spouští druhou vlnu této nabídky, avšak bez výrazné reklamy. Pouze v jeho e-shopu najdete novou sekci Online Exclusive, jejíž jedinou nabídkou je již zmiňovaná karta.

Omezení zůstávají stejná. Opět se jedná o limitovanou nabídku, akce platí do 31. 10. 2023, případně do vyprodání zásob. Kartu je nutné aktivovat do 31. 3. 2024. Při pravidelné obnově dostanete každé 12. obnovení balíčku zdarma. Balíček pro 100 GB dat je využitelný v České republice a volání nebo psaní zpráv se řídí tarifem Twist Standard.