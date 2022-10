Vodafone přidává data u předplacenek. Zákazníci dostanou až trojnásobnou porci

Fotografie: Vodafone

Během listopadu se zákazníci, kteří využívají předplacené karty Vodafonu, mohou těšit na několik změn. Ta největší se týká Předplacené karty 30, která funguje na jednoduchém principu: minuta volání, SMS i 10 MB dat stojí vždy 3 koruny. Tyto ceny ovšem platí pouze do chvíle, než zákazník utratí 30 korun za den. Pak získá až do půlnoci neomezené volání a SMS do všech sítí. Dosud také do půlnoci dostává 300 MB dat zdarma, nově ale půjde o celých 900 MB.

Další novinka se týká dosavadního balíčku Komplet (neomezené volání v síti Vodafonu + 1,2 GB dat), který nově nabídne 1,5 GB dat za cenu 139 korun měsíčně. Také balíček s neomezenými SMS v síti Vodafonu + 1,2 GB dat nově přinese 1,5 GB dat, zde za upravenou cenu 119 korun. Poslední úprava se týká ceny samostatného Volání v síti neomezeně, které nově vyjde na 119 korun měsíčně.

V praxi budou změny od 24. listopadu, zákazníky o nich Vodafone začíná informovat už nyní také pomocí SMS zpráv.