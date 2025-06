T-Mobile roztančí Colours of Ostrava. Zajistí 5G síť i recyklaci mobilů

Fotografie: Pixabay

Festival Colours of Ostrava, jenž se letos koná v termínu 16. až 19. 7. 2025 jako obvykle v bývalém areálu hutí, dolů a železáren, už dávno není jen o hudbě. Dokazuje to i T-Mobile, jenž kromě svižné 5G sítě a zabezpečeného připojení napříč celým areálem přiveze i vlastní festivalovou zónu, kde se potkává recyklace, zábava a trocha adrenalinu. T-Mobile proto znovu nasadí trojici mobilních vysílačů, včetně mikromobilní stanice, která posílí pokrytí i v místech, kde by běžná síť nestačila. Výsledkem je 5G signál nejen v hlavním areálu, ale i v stanovém městečku.

T-Mobile do Ostravy přiveze i svou osvědčenou udržitelnou linku. Ve spolupráci s Remobilem budou návštěvníci moci odevzdat starý mobil a odnést si za to třeba bezdrátová sluchátka nebo oficiální festivalový merch. Jen vloni se takto vybralo 47 tisíc zařízení, což znamenalo úsporu 124 tun emisí CO₂ a 1,7 milionu litrů vody.

Chill out zóna, kterou najdete na Colours of Ostrava

„Po roce se opět vracíme na Colours s inovovanou a nabitou festivalovou zónou, těšíme se na skvělou atmosféru a dny plné hudby i zážitků. T-Mobile Fest Zóna nabídne jak zábavu, tak možnost si v klidu vydechnout a užít si čas #MeziSvými,“ komentuje Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile, a doplňuje: „I letos opět zajistíme celkovou konektivitu festivalu – od cashless systému, po pokrytí areálu i stanového městečka. Využijeme přitom 5G i LTE síť a tři mobilní vysílače instalované přímo v areálu, taky mikromobilku představenou vloni.”

Festivalová T-Mobile Fest Zóna pak letos rozkvete ještě víc. Kromě dvou barů, chillout pointů a vlastní DJ stage nabídne i zipline pro odvážné, beauty koutek nebo možnost vyrobit si vlastní náramek. Zóna bude plně bezbariérová a rozprostře se pod obří LED obrazovkou ve tvaru písmena T. Pokud pak patříte mezi zákazníky T-Mobile, nenechte si ujít slevu 900 Kč na vstupenku přes aplikaci Můj T-Mobile nebo soutěž o volné lístky v programu Magenta Moments.

A když už jsme u dat a letních radovánek – nezapomeňte si přečíst náš článek o letní nabídce T-Mobilu. Kromě zmrzliny a ručníku totiž rozdává i pořádnou porci dat zdarma.