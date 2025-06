Máte na něco chuť? Možná je to předplatné Wolt+ od T-Mobilu na půl roku zdarma

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Minulý týden jsme vás informovali o tom, že zákaznický program T-Mobile Magenta Moments od T-Mobilu slaví úspěch – dosáhl mety 1,5 milionu registrovaných uživatelů, a tak má nárok na to oslavovat. Výhodou je, že slavit budou především zákazníci operátora, a to kvůli poměrně zajímavým výhodám. Naposledy nás zaujalo předplatné AI asistenta Perplexity Pro, nově T-Mobile rozdává předplatné Wolt+ na půl roku zdarma. Wolt+ běžně stojí 99 Kč měsíčně, ušetřit tak můžete díky nabídce 594 Kč.

Wolt funguje ve vícero městech České republiky, ale samozřejmě i v zahraničí – nabídka je platná ve všech zemích, kde Wolt funguje. Díky zapojení do programu můžete očekávat nulové náklady na dopravu z mnoha podniků, a to nejen těch, které rozvážejí jídlo, ale klidně také potraviny nebo třeba léky. Zákazníci zapojení do programu Wolt+ získávají také zvýhodněné nabídky, například slevy u vybraných obchodníků, kdy můžete ušetřit i několik stokorun z objednávky. Sám využívám Wolt+ již přes rok a celkově jsem (dle výpočtů aplikace) ušetřil na doručení a akcích přes 20 tisíc korun – nutno podotknout, že Wolt využívám i několikrát týdně, primárně kvůli dovozu potravin od zapojených obchodníků (v Praze například Billa a Albert).

Předplatné na půl roku získají zákazníci v aplikaci Můj T-Mobile, a to právě od dnešního dne, tedy od 11. června – nabídka je přitom platná do 31. 12. 2025. Pro aktivaci nabídky stačí, abyste měli v telefonu nainstalovanou jak aplikaci Můj T-Mobile, tak také aplikaci Wolt, k uplatnění nabídky dojde po kliknutí na tlačítko v aplikaci Můj T-Mobile. Aplikace následně vygeneruje slevový kód, který stačí uplatnit na speciální stránce, kam vás aplikace odkáže – nejdříve je však potřeba přihlásit se, nebo si založit nový účet. Ptáte se, co se stane, pokud si předplatné již hradíte sami? Jednoduše získáte 6 měsíců zdarma a další platba za službu se strhne až po uplynutí 6 měsíců, což je praktické.

T-Mobile jako generální partner festivalu Colours of Ostrava rovněž nabídne i zvýhodněné vstupenky a šanci vyhrát lístky zdarma. V aplikaci navíc najdete zvýhodněné nabídky na další koncerty a festivaly díky spolupráci s NFCtron – například na Mirai Summer Fest nebo červnové koncerty Chinaski.

Stálicemi zůstávají vstupenky do kin CineStar (1+1 zdarma) nebo slevy v Bageterii Boulevard. Na začátku článku jsme zmínili Perplexity, nutno připomenout, že to se do nabídky vrátilo, tentokrát však pouze pro nové členy programu. „Mezi nejúspěšnější výhody posledních měsíců v zákaznickém programu bylo roční předplatné AI vyhledávače Perplexity Pro, které si vyzvedlo více než 130 000 zákazníků ”, sdělila Daniela Bednářová, segmentová manažerka společnosti T-Mobile.