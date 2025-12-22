mobilenet.cz na sociálních sítích

Redakce
Výhercem Samsungu Galaxy S25 Ultra z naší výroční soutěže se stává...
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • V naší druhé výroční soutěži jste mohli získat Galaxy S25 Ultra od Samsungu
  • Stačilo odpovědět na jednu soutěžní otázku a mít štěstí při losování

Oslavy našeho výročí působení na tuzemském trhu jsme doslova korunovali soutěží o špičkový Galaxy S25 Ultra, který do soutěže věnovala společnost Samsung. O Samsung jste mohli soutěžit celý týden, přičemž soutěž vás opravdu oslovila, protože i tentokrát se vás zúčastnilo hned několik tisíc. Vašeho zájmu si vážíme a děkujeme

O co se hrálo?

Samsung Galaxy S25 Ultra zřejmě nemusíme našim čtenářům komplikovaně představovat, vyhrál i vůbec první ročník ankety mobilenet.cz tech awards. Mnohokrát jsme v redakci otestovali jeho špičkové nástroje poháněné umělou inteligencí, například pro úpravu fotografií nebo nástroje pro práci s textem – zde se navíc bude hodit i integrovaný S Pen. Dominantou telefonu je špičkový AMOLED panel s extra tenkými rámečky a ochranným sklem Corning Gorilla Armor ve své druhé generaci, které výrazně eliminuje nepříjemné odlesky. V displeji se nachází skvěle fungující ultrazvuková čtečka otisků prstů, která si poradí i s vlhkými prsty. To se hodí, protože Galaxy S25 Ultra nabízí i zvýšenou odolnost dle certifikace IP68

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Špičkový stroj musí pohánět špičkový procesor – zde byl nasazen Snapdragon 8 Elite for Galaxy s výkonem, který snad ani nejste schopni plně využít. To je ovšem dobrá zpráva, S25 Ultra je připraven na další roky své životnosti – a že se máte na co těšit, díky dlouhé softwarové podpoře se dočkáte i Androidu 22. I přes enormní výkon dokáže baterie s kapacitou 5 000 mAh zajistit až dvoudenní výdrž. Nabíjení je k dispozici drátové i bezdrátové, zde se hodí připomenout podporu Qi2

Poznejte výherce prvního ročníku ankety mobilenet.cz tech awards do detailu
I fotoaparát patří k absolutní špičce – vyzdvihnout můžeme například perfektní teleobjektivy se 3× a 5× přiblížením, velkou parádu obstará i hlavní 200Mpx snímač

Otázka a (tučně) správná odpověď

Jak se nazývá antireflexní krycí sklo displeje, které používá Samsung u svého Galaxy S25 Ultra?

Správná odpověď: Corning Gorilla Armor 2 (a všechny obdobné varianty zápisu)

Výhercem se stává...

Aneta S., které tímto srdečně blahopřejeme

