Výhercem Samsungu Galaxy S25 Ultra z naší výroční soutěže se stává...

Oslavy našeho výročí působení na tuzemském trhu jsme doslova korunovali soutěží o špičkový Galaxy S25 Ultra, který do soutěže věnovala společnost Samsung. O Samsung jste mohli soutěžit celý týden, přičemž soutěž vás opravdu oslovila, protože i tentokrát se vás zúčastnilo hned několik tisíc. Vašeho zájmu si vážíme a děkujeme
O co se hrálo?
Samsung Galaxy S25 Ultra zřejmě nemusíme našim čtenářům komplikovaně představovat, vyhrál i vůbec první ročník ankety mobilenet.cz tech awards. Mnohokrát jsme v redakci otestovali jeho špičkové nástroje poháněné umělou inteligencí, například pro úpravu fotografií nebo nástroje pro práci s textem – zde se navíc bude hodit i integrovaný S Pen. Dominantou telefonu je špičkový AMOLED panel s extra tenkými rámečky a ochranným sklem Corning Gorilla Armor ve své druhé generaci, které výrazně eliminuje nepříjemné odlesky. V displeji se nachází skvěle fungující ultrazvuková čtečka otisků prstů, která si poradí i s vlhkými prsty. To se hodí, protože Galaxy S25 Ultra nabízí i zvýšenou odolnost dle certifikace IP68
Špičkový stroj musí pohánět špičkový procesor – zde byl nasazen Snapdragon 8 Elite for Galaxy s výkonem, který snad ani nejste schopni plně využít. To je ovšem dobrá zpráva, S25 Ultra je připraven na další roky své životnosti – a že se máte na co těšit, díky dlouhé softwarové podpoře se dočkáte i Androidu 22. I přes enormní výkon dokáže baterie s kapacitou 5 000 mAh zajistit až dvoudenní výdrž. Nabíjení je k dispozici drátové i bezdrátové, zde se hodí připomenout podporu Qi2
I fotoaparát patří k absolutní špičce – vyzdvihnout můžeme například perfektní teleobjektivy se 3× a 5× přiblížením, velkou parádu obstará i hlavní 200Mpx snímač
Otázka a (tučně) správná odpověď
Jak se nazývá antireflexní krycí sklo displeje, které používá Samsung u svého Galaxy S25 Ultra?
Správná odpověď: Corning Gorilla Armor 2 (a všechny obdobné varianty zápisu)
Výhercem se stává...
Aneta S., které tímto srdečně blahopřejeme
