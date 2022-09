T-Mobile nasadí první komerční kampusovou 5G síť

Fotografie: T-Mobile, KVADOS

Společnost T-Mobile poprvé nasadí svou 5G kampusovou síť v komerčním prostředí. Kompletní 5G infrastrukturu implementuje do logistického prostředí společnosti KVADOS, která celosvětově dodává softwarová řešení pro oblast digitalizace podnikových procesů a automatizace se zaměřením na intralogistiku. Pro T-Mobile jde o další významný krok v oblasti vývoje 5G privátních sítí, které dosud nasazovala převážně v univerzitním prostředí. Díky nasazení 5G kampusové sítě bude moci společnost KVADOS efektivně využívat své vybudované prostředí, které slouží jako testbed a showroom logistických řešení na míru. Síť umožní využívání nových technologii a scénářů při nasazení inteligentních autonomních robotů vyžadujících spolehlivou a výkonnou mobilní síť a fungování všech procesů v režimu 24/7, to vše za minimálních nároků na fyzický servis. Naskladnění zboží tak může probíhat mnohem rychleji, ve větším množství a s minimální chybovostí. Kampusovou 5G síť je navíc možné rozšířit i do venkovních prostor, což jiná řešení nedovolují.

Dodávka 5G sítě je realizována pro výzkumný a inovační projekt, na kterém KVADOS spolupracuje s odborníky VŠB-TU a VÚT Brno a získal podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tento projekt je podpořen z fondů EU a jeho cílem je vybudování platformy pro řízení autonomních robotů pro oblast logistiky s využitím umělé inteligence (AI) a právě sítě 5G. „5G infrastruktura nám umožňuje realizovat nové scénáře a automatizovat nejen intralogistiku pro e-shopy, obchodní sklady pro B2B, ale i výrobní prostory, a to včetně venkovních prostor a ploch, a zároveň si řešení snadno upravovat a rozšiřovat dle aktuálních potřeb. Díky tomu, že 5G síť pokrývá celý areál včetně výrobních prostor, můžeme snadno realizovat přesun výrobního stroje, skladových regálů nebo jiných zařízení, změnit mapu pro manipulace autonomních logistických robotů, a to vše bez dodatečných investic a starostí se zasíťováním,“ dodává Miroslav Hampel, generální ředitel KVADOS GROUP.

T-Mobile se dlouhodobě specializuje na privátní mobilní sítě pro české univerzity a průmysl a jen v roce 2021 do nich investoval desítky milionů korun. Nasazení první komerční 5G sítě je významným posunem vpřed v rámci celkové digitalizace českých firem. Do průmyslového odvětví přináší síť 5G velký potenciál, a to především díky naprosto bezkonkurenčním parametrům nejen s ohledem na rychlost stahování a odesílání dat, ale také rychlost odezvy a šíři pásma či počet připojených zařízení.

„Komerční nasazení 5G sítí je součástí procesu digitalizace, která je pro konkurenceschopnost českých firem klíčová. Umožňuje pracovat rychleji, efektivněji, s menšími chybami, a ve výsledku tedy i levněji. Pokud chce být Česká republika zajímavá pro zahraniční investory, je nutné na vlnu digitalizace naskočit co nejdříve a využívat veškerý potenciál, který nabízí,“ dodává Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků v T-Mobile.

Kampusové sítě využívající nejmodernější technologie 5G umožňují vznik projektů v podobě inovačních hubů a testbedů, které pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí. První 5G kampusová síť vznikla v roce 2020 na VŠB-TUO v Ostravě, v roce 2021 pak T-Mobile podepsal memorandum o dlouhodobé spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a v letošním roce s Technickou univerzitou v Liberci. Obě tato memoranda zahrnují vybudování komplexně digitalizovaného kampusu. V loňském roce pak byla nejmodernější stand-alone kampusová 5G síť spuštěna také v rámci CIIRC při ČVUT.