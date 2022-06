Ještě letos by 5G měla využívat miliarda lidí

Fotografie: pixabay.com

Předpokládá se, že v počtu připojení 5G povede v příštích pěti letech Severní Amerika, kde by do konce roku 2027 mělo být devadesát procent připojení realizováno přes 5G. S touto prognózou přichází nejnovější zpráva Ericsson (NASDAQ: ERIC) Mobility Report, která také předvídá, že do konce roku 2022 bude překonán globální milník jedné miliardy účastníků s 5G připojením. Výhled do roku 2027 také uvádí, že 5G bude představovat 82 procent připojení v západní Evropě, 80 procent v regionu Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu a 74 procent v severovýchodní Asii.

Fresh right out of the oven! Our latest Ericsson Mobility Report June 2022 is here with some very interesting insights: e.g. 60% of global mobile network data traffic expected to be on 5G networks by 2027

Download and read it here: https://t.co/9EJuhpoxcb https://t.co/LQb6Ykbrom — Ericsson EU Policy (@EricssonEU) June 21, 2022

V Indii, kde nasazení 5G ještě nezačalo, se očekává, že do konce roku 2027 bude představovat téměř 40 procent veškerých připojení. Globálně se předpokládá, že 5G bude do konce roku 2027 tvořit téměř polovinu všech připojení a překoná hranici 4,4 miliardy účastníků. Nejnovější zpráva o síťovém provozu a jeho prognózách do budoucna Ericsson Mobility Report, která je již dvaadvacátou v řadě, také ukazuje, že celosvětový objem dat přenesených v mobilních sítích se za poslední dva roky zdvojnásobil.

Za tímto nárůstem datových přenosů stojí zvýšená obliba chytrých telefonů a rychlého mobilního internetu, stejně jako digitalizace společnosti a průmyslu. Nedávné statistiky a prognózy poukazují na vysokou aktuální a předvídanou poptávku po datové konektivitě a digitálních službách, a to i navzdory globální pandemii COVID-19 a geopolitické nejistotě. Každý rok se k sítím rychlého mobilního internetu připojuje několik stovek miliónů nových uživatelů. Zpráva Ericsson Mobility Report za červen 2022 také potvrzuje, že 5G roste rychlejším tempem než všechny předchozí generace mobilních technologií. Asi čtvrtina světové populace má aktuálně přístup k pokrytí 5G. Jen za první čtvrtletí roku 2022 přibylo asi 70 milionů nových připojení 5G. Do roku 2027 bude podle zprávy Ericsson Mobility Report připojení 5G dostupné asi třem čtvrtinám lidí na světě.

Fredrik Jejdling, výkonný viceprezident a ředitel pro sítě společnosti Ericsson, uvádí: „Nejnovější zpráva Ericsson Mobility Report potvrzuje, že 5G je nejrychleji rostoucí generací mobilních technologií v dějinách, a firma Ericsson hraje v jejím nasazování klíčovou roli. Každý den spolupracujeme s našimi zákazníky a partnery v našem ekosystému na celém světě, abychom zajistili, že miliony dalších lidí, firem, průmyslových oborů a společností budou moci využívat výhody konektivity 5G co nejdříve.“ Peter Jonsson, výkonný editor zprávy Ericsson Mobility Report, dodává: „Nasazení tzv. Stand Alone (SA) sítí 5G je v mnoha regionech na vzestupu a poskytovatelé komunikačních služeb si připravují půdu pro další inovace, jež jim pomohou využít obchodní příležitosti, které nabízí vylepšený širokopásmový mobilní internet. Firmy, které plánují digitální transformaci, se potřebují opřít o spolehlivou digitální síťovou infrastrukturu a jejich nové schopnosti mohou být přetvořeny v nové služby pro zákazníky.“

Zpráva také upozorňuje na stále významnější roli, kterou v poskytování širokopásmových služeb hraje technologie Fixed Wireless Access (FWA). Společnost Ericsson očekává, že počet připojení FWA v roce 2022 překoná hranici 100 milionů a do roku 2027 by se toto číslo mělo ještě více než zdvojnásobit až na téměř 230 milionů. Co se týče internetu věcí (IoT), zpráva uvádí, že v roce 2021 překonala širokopásmová připojení IoT (4G/5G) podíl 2G a 3G a stala se technologií, kterou využívá nejvyšší počet všech IoT zařízení připojených k mobilní síti, konkrétně 44 procent. Využití technologií pro masivní IoT (NB-IoT, Cat-M) narostlo v roce 2021 o téměř 80 procent na bezmála 330 milionů připojení. Počet zařízení IoT připojených prostřednictvím těchto technologií by měl překonat čísla 2G/3G v roce 2023.