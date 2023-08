Stýská se vám po tlačítkách? Tento model s Androidem umí bezdrátové nabíjení

Jednou za čas se v nepřeberné nabídce dnešních telefonů vynoří model, jenž se odlišuje od veškeré konkurence. Nemusí to být přitom nějaká zbrusu nová technologie, ale třeba i jen vlastnost, která u telefonů v dané kategorii není běžná. Tentokrát se jedná o model SmartVision3 od americké společnosti Raz Mobility, která tímto smartphonem míří na uživatele se zrakovým postižením.

The new SmartVision3 smartphone offers unprecedented #accessibility for blind and low vision users. It can be controlled via a tactile keypad with large buttons & audio feedback, normal touchscreen TalkBack gestures, or voice commands!https://t.co/Epfjg5uEM4 #visionloss #blind pic.twitter.com/L2LsgVxkTX