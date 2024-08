Kdo by to byl řekl. Nabíjecí standard Qi2 má dva profily, jeden postrádá magnety

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoli existuje více standardů pro bezdrátové nabíjení, většině z nás se jako první vybaví Qi. Tento standard je s námi již 14 let, a proto je až překvapivé, že jsme se jeho nástupce s označením Qi2 dočkali teprve v minulém roce. Bezdrátové nabíjení probíhá za pomoci dvou cívek – jedné v telefonu (či jiném zařízení, např. pouzdru sluchátek) a druhé v bezdrátové nabíjecí podložce. Při nabíjení „vzduchem“ dochází logicky k větším ztrátám oproti nabíjení kabelem, což vede k vyššímu zahřívání a celkově nižší efektivitě. Přesto jde o komfortní způsob doplňování energie, a to nejen doma, kde stačí telefon jednoduše položit na podložku, ale třeba také v autě. Nižší nabíjecí výkon standardů Qi i Qi2, kde je maximum 15 W, nakonec ani příliš nevadí, i když některé proprietární bezdrátové nabíjecí technologie zvládají výkon i kolem 100 W.

Qi2 může být s magnety i bez

Velkou novinkou standardu Qi2 bylo zavedení magnetů, což zprvu vypadalo jako zásadní inovace. Na vývoji Qi2 se podílel i Apple, který již dříve představil svůj systém MagSafe. Magnety uspořádané do kruhu zajišťují vždy ideální vycentrování zařízení, což zvyšuje efektivitu celého procesu nabíjení. Nyní se však ukázalo, že standard Qi2 má dva různé profily: Magnetic Power Profile (MPP), který funguje stejně jako MagSafe, a Extended Power Profile (EPP), což je vylepšená verze původního Qi, ale bez magnetů.

Aby zákazníci mohli rozlišit mezi těmito profily, měl být profil MPP označen logem Qi2 v kruhu, zatímco EPP mělo mít pouze nápis Qi2. Podle všeho se však toto označení změnilo. HMD Skyline je první smartphone s podporou Qi2 a profilem MPP, avšak na jeho krabičce logo v kruhu nenajdeme. Podle tiskové zprávy konsorcia WPC bylo později doporučeno, aby Qi2 s profilem EPP mělo stále pouze logo původního Qi, tedy bez číslice 2, což by usnadnilo rozpoznání. Ve výsledku by však bylo nejlepší, kdyby Qi2 existovalo pouze s jedním profilem, tedy MPP s podporou magnetů, protože právě to je jeho hlavní výhodou.

Z aktuálních modelů podporuje standard Qi2, s výjimkou iPhonů, pouze zmíněný HMD Skyline. Bohužel, u vlajkové řady Galaxy S24 ani u nedávno představených Pixelů 9 k nasazení tohoto standardu nedošlo. Na druhou stranu, Pixely 9 Samsung předběhly alespoň v oblasti satelitní konektivity, když se staly prvními smartphony s operačním systémem Android, které tuto funkci nabízejí.