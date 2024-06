Hledáte luxusně vyhlížející nabíjecí stojánek, například na váš pracovní stůl, přesto nechcete utratit zbytečně několik tisíc korun? Máme dobrou zprávu, FIXED a jeho MagPowerstation ALU potěší designem, zpracováním, počtem najednou nabíjených zařízení i cenou, kterou se spíše blíží těm nejlevnějším stojánkům na trhu.

A je tu další z řady bezdrátových nabíjecích stojánků, který, dost pravděpodobně, nebude již brzy chybět na vašem pracovním stole či nočním stolku. Proč? Za velmi výhodnou cenu dokáže nabít hned tři zařízení najednou, navíc vypadá elegantně a valná část je z hliníku, díky čemuž vypadá stanice i velmi elegantně.

Technické parametry FIXED MagPowerstation ALU

Rozměry podložky 11,8 × 10,7 × 6,8 cm Hmotnost 194 g (bez kabelu) Materiály hliník, plast, guma Délka přívodního kabelu 1,2 m Adaptér v balení/nutný minimální výkon ne/25 W PD 3.0 Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, 2× Qi a 1× indukční nabíjení Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) 15 a 3,5 W (MagSafe maximálně 7,5 W) Výkon indukce 2,5 W LED ano Cena od 1 000 Kč

Obsah balení: s kabelem

Součástí balení FIXED MagPowerstation ALU je kromě samotné nabíječky také USB-C–USB-C kabel s délkou 1,2 m a základní dokumentace. Adaptér není v balení, je třeba jej dokoupit, případně použít nějaký výkonnější k vašemu mobilnímu telefonu. FIXED doporučuje takový, který nabídne minimální výkon 25 W.

Líbilo se nám kabel v balení

Nelíbilo se nám bez adaptéru

Konstrukční zpracování: luxusní

Ne každý bezdrátový nabíjecí stojánek vypadá tak, že byste se na něj chtěli dívat celý den, například na pracovním stole. Pro FIXED MagPowerstation ALU však toto tvrzení neplatí, kostra stojánku je totiž z hliníkové slitiny, spodní část je plastová s protiskluzovými nožkami, na těle najdete i pogumované plasty, a to v oblasti MagSafe nabíjecího „puku“ a na indukční cívce, která slouží pro nabíjení Apple Watch. Kombinací těchto materiálů FIXED rozhodně nešlápl vedle, oceňujeme i vcelku nízkou hmotnost, která se vešla pod hranici 200 gramů.

Stojánek není variabilní, znamená to, že úhel sklonu je pevně daný. Osobně musím uznat, že díky rozměrům 11,8 × 10,7 × 6,8 cm a ideálnímu náklonu není problém umístit do polohy svisle i iPhone 15 Pro Max, takže FIXED využil plný potenciál. Nabíjecí podložky jsou na těle celkem tři, z přední části jde o již zmíněný MagSafe puk s magnety (15× N52) pro snadné a pevné uchycení iPhonů s podporou MagSafe a Qi certifikací, na vrcholku se pak nachází vodorovná indukční ploška pro Apple Watch a ze zadní strany jde o plošku s Qi certifikací pro nabíjení například sluchátek atp.

Ocenit musíme indukční plošku, díky svému umístění snadno dobijete Apple Watch jak se spojenými pásky, tak s různými typy pásků s motýlí sponou, pásek zkrátka nemusíte rozpojovat a díky vodorovnému provedení s prohlubní drží Apple Watch na svém místě dostatečně bezpečně.

Luxusní, přesto za hubičku.

FIXED MagPowerstation ALU je k dispozici v šedém barevném provedení, v různých světelných podmínkách působí tmavší/světlejší, oceňuji i jen velmi decentní logo výrobce na přední straně. Ze zadní strany je ještě USB-C jako vstup pro nabíjecí kabel a nenápadná LED, která informuje o nabíjení.

Konstrukčnímu zpracování a designu FIXED MagPowerstation ALU nemám prakticky co vytknout. Hezky se vyjímá na pracovním stole i nočním stolku, základna je dostatečně široká, tedy i stabilní. Jsme rádi, že průběh nabíjení nedoprovází silný svit LED, ta použitá je jen velmi decentní. Za danou cenu se jedná o skvělý doplněk.

Líbilo se nám luxusní design

kvalitní zpracování z hliníkové slitiny

stabilní

podpora MagSafe

nabije tři zařízení naráz

vhodné umístění indukční cívky

Nabíjení: přes noc vše nabito

Jak už víme, pokud nějaký stojánek nemá certifikaci MFi, nemůže využít plného potenciálu bezdrátového nabíjení MagSafe, kterým je 15 W. Takže i přestože FIXED MagPowerstation ALU nabízí MagSafe, využít lze maximální rychlosti 7,5 W. Týká se to většiny nabíjecích stojánků na trhu, minimálně do doby, než se objeví stojánky s certifikací Qi2. Co se týká výkonu indukce, zde stojánek nabízí 2,5 W, třetí Qi podložka pak 3,5 W a je vhodná pro nabíjení sluchátek s podporou bezdrátového nabíjení.

FIXED umí i 3v1 s tím, že třetí podložka nabídne 5 W, což by bylo dostatek i pro další smartphone. Doplníme, že pro správnou funkčnost stojánku doporučuje FIXED adaptér s výkonem 25 W a PD 3.0, takový pořídíte za zhruba 500 Kč.

Máme pro vás příklad. Samotné Apple Watch 7 se nabíjely celkem 2 hodiny a 20 minut, iPhone 15 Pro Max s podporou 7,5W bezdrátového nabíjení se (sám na podložce) nabíjel 4 hodiny.

Líbilo se nám možnost nabíjení 3 zařízení současně

podpora MagSafe

pohodlné používání

bezdrátové nabíjení výkonem až 15 W

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení pro iPhony s MagSafe

Zhodnocení a závěr: povedené

FIXED opět dokázal, že kvalitní nabíjecí stojánek, který navíc dobře vypadá, nemusí stát vysoké tisíce, ale s cenou se bez problémů dostanete i na hranici tisíce korun. Ano, někdo by mohl namítnout, že nabíjení iPhonů není tak rychlé, jako kdyby stojánek nabízel certifikaci MFi nebo podporu Qi2, ovšem pokud vám jde primárně o rozumnou cenu + to, abyste si tři výrobky dobili přes noc na 100 % a nemuseli přitom řešit tři separátní nabíječky, je FIXED MagPowerstation ALU téměř ideální doplněk. Nákup mohu s radostí doporučit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz