Podstatnou část našich životů mnoho z nás stráví řízením, kde se mnohdy řeší (ne)vhodné používání telefonu. S tím souvisí i nabíjení, jehož komfortní variantu představuje bezdrátová nabíjecí podložka Epico Ultrathin Wireless Car Charger. Jedná se o příslušenství hodné doporučení, nebo byste se raději měli porozhlédnout jinde?

Nabíjení smartphonu v automobilu lze řešit hned několika způsoby. Kromě přímého propojení telefonu s vozidlem pomocí klasického nabíjecího kabelu se lze spolehnout rovněž na tzv. zásuvku pro zapalovač. Samotný zapalovač sice již v moderních vozidlech zpravidla nevídáme, ale zásuvka kvůli své popularitě naštěstí zůstala. Adaptér zapojený do autozapalovače přitom zpravidla dokáže nabídnout podstatně vyšší výkon než standardní USB, zároveň neblokuje USB, jež podporují (v přední části vozu) i přenos dat. Samotné nabíjení smartphonu pak probíhá drátově/bezdrátově. V dnešním testu si ukážeme řešení, které je bezdrátové a zároveň s magnetickým uchycením chlubícím se kompatibilitou se systémem MagSafe od Applu. Jak si vedla nabíječka Epico Ultrathin Wireless Car Charger?

Technické parametry Epico Ultrathin Wireless Car Charger

Rozměry 64 × 80 × 7 mm Hmotnost 94 g Použitý materiál hliník a plast Barevné provedení černá Max. nabíjecí výkon adaptéru/podložky 18 W/7,5 W Délka dodávaného kabelu 1 metr

Obsah balení: vše potřebné

V rámci nákupu Epico Ultrathin Wireless Car Charger obdržíte vše potřebné, konkrétně nabíjecí adaptér, USB-A/USB-C kabel, samotnou bezdrátovou nabíjecí podložku, držák i aretační kroužek.

Líbilo se nám vše důležité v balení

Konstrukční zpracování: máte rádi hliník?

Netradičně začnu zhodnocením samotného adaptéru, který se zasune do autozapalovače. Ten je totiž skutečně miniaturní a po jeho zasunutí by se dokonce mohlo stát, že jej již jen tak hned nevytáhnete, proto výrobce osadil tělo adaptéru malým poutkem. To lze v případě potřeby vysunout a adaptér extrahovat. Rovněž oceňuji, že výrobce nedostal nápad adaptér vybavit diodou, nezřídka se totiž v oblasti nabíječek a dalšího příslušenství do vozidel (např. palubních kamer) můžete setkat s tím, že jsou osazeny různými výrazně svítícími LED – evidentně jako indikátor toho, že fungují, ovšem v noci právě tato světélka mohou působit dost rušivě a citlivější jedince iritovat.

Přestože je nabíjení telefonu bezdrátové, je zřejmé, že nějakým způsobem se energie do bezdrátové podložky z adaptéru musí dostat. K tomu slouží 1 metr dlouhý USB-A/USB-C kabel. Potěší zdrsněné plošky v blízkosti samotných konektorů, tedy míst, kde kabel držíte, když jej například vytahujete. Kabel překvapivě podporuje také přenos dat, což u těchto produktů není standardem a výrobce za to chválím. V případě, že byste tak někdy náhodou něco potřebovali přetáhnout na cestě z telefonu do notebooku, ale zrovna neměli kabel, můžete teoreticky využít tento.

Hliníkové pouzdro dodává punc prémiovosti.

Tím se dostáváme k nabíjecí podložce, jež má na spodní straně USB-C, do kterého se zapojí kabel. Zde si lze všimnout něčeho, na co by se mohl výrobce zaměřit. Otvor pro kabel v podložce je totiž mírně kratší než délka USB-C konektoru kabelu, tudíž lze zahlédnout zhruba milimetr odhaleného konektoru, který se plně neschová v podložce. Není to však nic vyloženě negativního a na funkčnost to nemá žádný vliv, pouze by bylo z estetického hlediska líbivější, kdyby vše sedělo na milimetr přesně. Podložku tvoří hliníkové pouzdro (zadní strana a boky) s přední částí, pod kterou se ukrývá cívka a magnety pro přichycení telefonu s podporou MagSafe či různých neoficiálních alternativ.

Hliníkové pouzdro dodává punc prémiovosti, ačkoliv je zároveň nutné zmínit, že i kdyby bylo plastové (z kvalitního plastu), zřejmě by to ničemu a nevadilo a hmotnost by naopak byla možná ještě o něco nižší. Zpracování je každopádně kvalitní a poctivé. Do zadní části podložky se pak standardně vsune koule od samotného držáku, která se upevní pomocí aretačního kroužku. Takto je možné si zvolit požadovaný úhel dle potřeb řidiče.

Držák je vcelku standardní kolíkové konstrukce, takže k přichycení dochází skrze „klepeto“ se silikonovými podložkami, které upevníte k výdechu klimatizace. Sekundárním a velmi vítaným prvkem je pak nožička sloužící jako podpěra držáku. Tu můžete různě rozevřít a vměstnat ji rovněž do mřížky výdechu nebo ji nechat zapřenou například o jinou část palubní desky. Pochopitelně záleží na umístění podložky a interiéru vozidla.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

miniaturní adaptér bez rušivých LED

široké možnosti natočení podložky

Nelíbilo se nám miniaturní mezera mezi konektorem kabelu a bezdrátovou nabíjecí podložkou

Praktické dojmy: drží „fest“?

Bezdrátovou nabíjecí podložku Epico Ultrathin Wireless Car Charger jsem používal v propojení s iPhonem 15 Pro, který je relativně kompaktní a váží 187 gramů, samozřejmě je však kompatibilní i s větším modelem Max či dalšími iPhony vybavenými systémem MagSafe. Právě díky certifikaci MagSafe máte záruku, že iPhony budou na podložce bez problémů držet. Alternativně lze samozřejmě k podložce magneticky přichytit i telefony s Androidem využívající napodobeninu MagSafe (pouzdro či magnetický kroužek, který lze nalepit na záda), funkčnost však není ověřená.

Z předchozího odstavce zároveň vyplývá, že minimálně iPhony budou na držáku držet skutečně pevně, čímž chci říct, že nemusíte mít obavy z toho, že by vám telefon z magnetické podložky spadl při jízdě polní cestou. Stejně tak se mi nestalo, že by se pohnul samotný kloub a telefon se nechtěně nakláněl směrem dolů či snad do stran. Magnety v držáku jsou zároveň silné tak akorát, abyste mohli telefon v případě potřeby pohodlně sejmout.

Magnety v držáku jsou silné tak akorát.

Co se uchycení držáku týče, testoval jsem jej ve dvou vozech, v Renaultu Megane Electric a Mazdě MX-30. Ani v jednom z testovaných vozidel jsem neměl problém s uchycením držáku do výdechu klimatizace. Ta může mít pochopitelně v každém voze, resp. značce vozů, dosti odlišný design, nakonec jsem však vždy našel způsob, jak držák uchytit, přičemž v Renaultu to bylo o něco jednodušší.

Jak je na tom ale držák z hlediska nabíjení? V tomto ohledu hned na začátek uvedu, že záleží hned na několika proměnných. Mezi ty nejdůležitější počítám způsob používání telefonu. Jak známo, bezdrátové propojení skrze Android Auto i Apple CarPlay je o poznání energeticky náročnější než drátová alternativa, nehledě na to, že se během něj telefony více zahřívají. Záleží pochopitelně rovněž na tom, zda máte telefon v pouzdru, protože i pouzdra kompatibilní s technologií MagSafe nabíjecí výkon větším či menším způsobem ovlivní. Pokud by se jednalo o vyšší nabíjecí výkon v řádech desítek W, zřejmě by byl rozdíl zanedbatelný, v tomto případě však hovoříme o 7,5 W. V neposlední řadě pak záleží i na tom, zda je rozsvícený displej, případně aktivovaný hotspot.

V průběhu testování jsem se tak uchýlil k tomu měřit nabíjení s iPhonem 15 Pro bez pouzdra, s vypnutým Apple CarPlay a zhasnutým displejem, abyste věděli, jak rychlého nabíjení lze dosáhnout v ideálním případě. V tomto stavu jsem pak monitoroval doplnění energie o 10 % za 20 minut. Plné nabití by tedy trvalo více než tři hodiny, jelikož zvládá tento telefon nabíjení max. výkonem bezdrátové podložky (7,5 W) prakticky po celou dobu.

V kontextu moderního výkonného (především drátového) nabíjení tak působí rychlost nabíjení jako velmi nízká, v tomto případě je však situace zkrátka jiná a lze předpokládat, že uživatel nebude používat tuto nabíječku pro případy, kdy potřebuje rychle nabít, ale spíše jako formu průběžného doplňování energie, tedy v podstatě stylem, jakým se bezdrátové nabíječky obecně využívají. Během nabíjení jsem pak neregistroval zahřívání telefonu či podložky, ani když na telefon/podložku svítilo slunce, neboť jsem produkt testoval zpravidla se zapnutou klimatizací na 21 až 22 stupňů Celsia. Pro rychlejší nabití by mohla navíc teoreticky posloužit stejná nabíječka drátově, tedy za předpokladu, že máte iPhone 15 (Pro) či adekvátní kabel, kdy je výkon limitován výkonem adaptéru, tj. 18 W.

Líbilo se nám podložka drží a nehýbe se

spolehlivé magnetické uchycení MagSafe

Nelíbilo se nám 7,5W nabíjení neoslní, ale je u tohoto příslušenství standardem

Zhodnocení

Nabíjecí podložka Epico Ultrathin Wireless Car Charger do automobilu je vítaným pomocníkem a lze konstatovat, že dělá přesně to, co má dělat, respektive výrobce slibuje. S ohledem na max. nabíjecí výkon se sice závratné nabíjecí rychlosti nedočkáte (případně byste museli nabíjet touto nabíječkou drátově), zato se můžete těšit na spolehlivé magnetické uchycení certifikované pro MagSafe, kvalitní dílenské zpracování i spolehlivý držák s kloubem, který nepovolí při najetí do díry na silnici.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz