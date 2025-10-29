Stylovka za desítku: na český trh přichází Motorola Edge 60 Neo

Najít v dnešní době povedený a přitom nijak přerostlý telefon bývá obtížné. V portfoliu Motoroly se však jeden takový už delší dobu nachází. Na mysli máme veskrze povedenou Motorolu Moto Edge 50 Neo, která se však v těchto dnech dočká přímé následovnice v podobě Motoroly Edge 60 Neo. Hlavním lákadlem je vzhled, pestré barvy a příjemný materiál veganské kůže na zádech mobilu. Motorola také nasadila vcelku tenkou konstrukci (8,1 milimetru) a nízkou hmotnost 174,5 gramů. Potěší i zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP69. Navrch nechybí ani vojenský standard MIL-STD-810H.
Za malými rozměry stojí samozřejmě displej, který je typu pOLED a disponuje 6,36" úhlopříčkou. Samozřejmostí je jemné Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Maximální jas může dle výrobce dosahovat až 3 000 nitů. Dokonalý vizuální zážitek podpoří přítomnost stereo reproduktorů. Výkon obstarává slušný procesor Dimensity 7400 od MediaTeku spojený s 12GB operační pamětí. Na českém trhu se pak setkáme výhradně s variantou s 256GB úložištěm.
Motorola si uchovává i velmi slušnou sestavu fotoaparátů, mezi kterými nechybí žádný podstatný objektiv. Hlavní snímač Sony LYTIA 700C má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Sekunduje mu 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Nakonec se dostalo i na teleobjektiv s 10 megapixely a možností trojnásobného bezztrátového zoomu.
Mezigeneračně se zlepšila především baterie, jejíž kapacita povyskočila ze 4 310 mAh na 5 200 mAh, což v kombinaci s menším displejem slibuje velmi dobrou výdrž na jedno nabití. Podporováno je nadále velmi rychlé 68W drátové nabíjení a dostalo se i na 15W bezdrátové nabíjení.
Nová Motorola Edge 60 Neo je na českém trhu nabízena v šedé, zelené a červené barevné variantě. Prodej bude zahájen 5. listopadu za 10 999 Kč, avšak v rámci úvodní akce bude moci zákazník použít slevový kód ve výši 1 000 Kč a cenu tak snížit na 9 999 Kč.
Motorola Edge 60 Neo
|Rozměry
|154,1 × 71,2 × 8,1 mm, 171 g
|Displej
|POLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
https ://www. kaufland .cz/product/523630072/
Načíst všechny komentářePřidat názor