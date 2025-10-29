Stylovka za desítku: na český trh přichází Motorola Edge 60 Neo

mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
11
Fotografie: Motorola
  • Nasazen je 6,36" pOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí
  • Potěší tenká a lehká konstrukce
  • Prodej na českém trhu bude zahájen 5. listopadu

Najít v dnešní době povedený a přitom nijak přerostlý telefon bývá obtížné. V portfoliu Motoroly se však jeden takový už delší dobu nachází. Na mysli máme veskrze povedenou Motorolu Moto Edge 50 Neo, která se však v těchto dnech dočká přímé následovnice v podobě Motoroly Edge 60 Neo. Hlavním lákadlem je vzhled, pestré barvy a příjemný materiál veganské kůže na zádech mobilu. Motorola také nasadila vcelku tenkou konstrukci (8,1 milimetru) a nízkou hmotnost 174,5 gramů. Potěší i zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP69. Navrch nechybí ani vojenský standard MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Neo

Za malými rozměry stojí samozřejmě displej, který je typu pOLED a disponuje 6,36" úhlopříčkou. Samozřejmostí je jemné Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Maximální jas může dle výrobce dosahovat až 3 000 nitů. Dokonalý vizuální zážitek podpoří přítomnost stereo reproduktorů. Výkon obstarává slušný procesor Dimensity 7400 od MediaTeku spojený s 12GB operační pamětí. Na českém trhu se pak setkáme výhradně s variantou s 256GB úložištěm.

Motorola si uchovává i velmi slušnou sestavu fotoaparátů, mezi kterými nechybí žádný podstatný objektiv. Hlavní snímač Sony LYTIA 700C má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Sekunduje mu 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Nakonec se dostalo i na teleobjektiv s 10 megapixely a možností trojnásobného bezztrátového zoomu.

Mezigeneračně se zlepšila především baterie, jejíž kapacita povyskočila ze 4 310 mAh na 5 200 mAh, což v kombinaci s menším displejem slibuje velmi dobrou výdrž na jedno nabití. Podporováno je nadále velmi rychlé 68W drátové nabíjení a dostalo se i na 15W bezdrátové nabíjení.

Nová Motorola Edge 60 Neo je na českém trhu nabízena v šedé, zelené a červené barevné variantě. Prodej bude zahájen 5. listopadu za 10 999 Kč, avšak v rámci úvodní akce bude moci zákazník použít slevový kód ve výši 1 000 Kč a cenu tak snížit na 9 999 Kč.

Motorola Edge 60 Neo

Rozměry154,1 × 71,2 × 8,1 mm, 171 g
DisplejPOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 7400,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 200 mAh
Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
zase chyby, v článku procesor MTK 7400 a ve specifikaci MTK 7300 Energy, v článku baterie 5200 mAh a ve specifikaci 5000 mAh 🫤
Frank McIntosh
Frank McIntosh
místo té hnusné šedé barevné varianty měli dát anebo přidat černou variantu, protože další dvě barvy jsou pro běžného uživatele velmi atypické 👎
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tohle za 10k a 70ka za 20k
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Sice to není Motorola ale Kaufland prodává Poco X7 Pro 512/12GB verzi za 7 599kč.

https ://www. kaufland .cz/product/523630072/
