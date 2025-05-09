mobilenet.cz na sociálních sítích

Důstojná následovnice, přichází Motorola Edge 60 Neo

Michal Pavlíček
Důstojná následovnice, přichází Motorola Edge 60 Neo
Fotografie: Motorola
  • Nový zástupce řady Edge 60 je příjemně lehký a tenký
  • Nasazen je 6,36" pOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí
  • Výkon obstarává procesor Dimensity 7400 od MediaTeku
  • Podporováno je i 15W bezdrátové nabíjení

Motorola rozšiřuje svou letošní řadu Edge 60 o novinku Edge 60 Neo. Ta dostane nelehký úkol navázat na veskrze povedený a kompaktní model Edge 50 Neo. Hlavním lákadlem je vzhled, pestré barvy a příjemný materiál veganské kůže na zádech mobilu. Motorola také nasadila vcelku tenkou konstrukci (8,1 milimetru) a nízkou hmotnost 174,5 gramů. Potěší i zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP69. Navrch nechybí ani vojenský standard MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Neo

Čelní straně dominuje 6,36" pOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas může dle výrobce dosahovat až 3 000 nitů. Dokonalý vizuální zážitek podpoří přítomnost stereo reproduktorů.

Výkon obstarává slušný procesor Dimensity 7400 od MediaTeku spojený s 12GB operační pamětí a 512GB úložištěm. Existuje však i základní verze s 256GB interní pamětí a 8GB RAM. Prostředí bohužel obstarává starý Android 15, s tím Motorola dobrou vizitku nezíská.

Motorola Edge 60 Neo

Záda mobilu jsou domovem tří schopných fotoaparátů, které se mezigeneračně nijak nemění. Hlavní snímač Sony LYTIA 700C má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Sekunduje mu 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Nakonec se dostalo i na teleobjektiv s 10 megapixely a možností trojnásobného bezztrátového zoomu. Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. V průstřelu displeje se nachází čelní 32megapixelová kamerka.

Možná nejzásadnější změna se dotkla baterie. Ta i přes takřka identické rozměry celého telefonu navýšila kapacitu ze 4 310 mah na rovných 5 000 mAh. Podporováno je nadále velmi rychlé 68W drátové nabíjení a dostalo se i na 15W bezdrátové nabíjení.

Nová Motorola Edge 60 Neo dorazí na český trh během října letošního roku. V tuto chvíli však ještě nebyla stanovena její cena.

Technické parametry Motorola Edge 60 Neo

Kompletní specifikace
Konstrukce154,1 × 71,2 × 8,1 mm, 171 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G
DisplejPOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 7300-Energy,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostříjen 2025, ?
tisková zpráva
Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Hezká evoluce. Nesmíme zapomínat, že dnes skoro nikdo neinovuje na všech frontách. Snad bude podobná cena jako u Edge 50 Neo.
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Nic moc inovace. Klasika. Ale jinak slušných levnějších telefonu s menšíma rozměrama moc není... vlastně skoro nic, takže kolem 7-8k to bude skvělá volba.
Odpovědět
Petr Zitka
Petr Zitka
Takže jenom větší baterie a novější procesor.
Inovace jako blázen.
Každopádně slušný telefon s dobrým poměrem cena/výkon (pokud bude stát stejně jako předchůdce).
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
No žádná sláva a moc změn není, spíš jde o refresh..
Uvidíme jaký bude OS update na kolik let. Když 60 Pro, Fusion a 60 mají 3 roky, Neo 50 má 5+5..
Odpovědět

