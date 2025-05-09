Důstojná následovnice, přichází Motorola Edge 60 Neo

Motorola rozšiřuje svou letošní řadu Edge 60 o novinku Edge 60 Neo. Ta dostane nelehký úkol navázat na veskrze povedený a kompaktní model Edge 50 Neo. Hlavním lákadlem je vzhled, pestré barvy a příjemný materiál veganské kůže na zádech mobilu. Motorola také nasadila vcelku tenkou konstrukci (8,1 milimetru) a nízkou hmotnost 174,5 gramů. Potěší i zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP69. Navrch nechybí ani vojenský standard MIL-STD-810H.
Čelní straně dominuje 6,36" pOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas může dle výrobce dosahovat až 3 000 nitů. Dokonalý vizuální zážitek podpoří přítomnost stereo reproduktorů.
Výkon obstarává slušný procesor Dimensity 7400 od MediaTeku spojený s 12GB operační pamětí a 512GB úložištěm. Existuje však i základní verze s 256GB interní pamětí a 8GB RAM. Prostředí bohužel obstarává starý Android 15, s tím Motorola dobrou vizitku nezíská.
Záda mobilu jsou domovem tří schopných fotoaparátů, které se mezigeneračně nijak nemění. Hlavní snímač Sony LYTIA 700C má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Sekunduje mu 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Nakonec se dostalo i na teleobjektiv s 10 megapixely a možností trojnásobného bezztrátového zoomu. Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřinu. V průstřelu displeje se nachází čelní 32megapixelová kamerka.
Možná nejzásadnější změna se dotkla baterie. Ta i přes takřka identické rozměry celého telefonu navýšila kapacitu ze 4 310 mah na rovných 5 000 mAh. Podporováno je nadále velmi rychlé 68W drátové nabíjení a dostalo se i na 15W bezdrátové nabíjení.
Nová Motorola Edge 60 Neo dorazí na český trh během října letošního roku. V tuto chvíli však ještě nebyla stanovena její cena.
Technické parametry Motorola Edge 60 NeoKompletní specifikace
|Konstrukce
|154,1 × 71,2 × 8,1 mm, 171 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Displej
|POLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300-Energy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|říjen 2025, ?
Inovace jako blázen.
Každopádně slušný telefon s dobrým poměrem cena/výkon (pokud bude stát stejně jako předchůdce).
Uvidíme jaký bude OS update na kolik let. Když 60 Pro, Fusion a 60 mají 3 roky, Neo 50 má 5+5..
