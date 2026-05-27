Stěhujete své číslo k jinému operátorovi? Poradíme, jak si nechat vrátit kredit

Změna mobilního operátora se zachováním původního telefonního čísla je dnes již běžnou záležitostí. Uživatelé předplacených karet však často odkládají přechod ke konkurenci do chvíle, než svůj stávající kredit do poslední koruny provolají nebo propíší. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) však v nejnovější monitorovací zprávě (viz ctu.gov.cz) upozorňuje, že takové čekání není nutné. O nespotřebované finanční prostředky totiž zákazníci po odchodu přijít nemusí.
Vrácení zůstatku na předplacené kartě ale neprobíhá automaticky. Pokud se rozhodnete změnit poskytovatele služeb, musíte o výplatu peněz sami aktivně požádat. Důležité pak je, že žádost je nutné podat u operátora, kterého opouštíte, a to nejpozději do 30 dnů od oficiálního ukončení smlouvy (tedy od data, kdy došlo k úspěšnému přenosu čísla). Po uplynutí této lhůty totiž nárok zaniká.
Zákon o elektronických komunikacích sice operátorům umožňuje naúčtovat si poplatek spojený s administrativním zpracováním žádosti o vrácení kreditu, realita na trhu je však k zákazníkům přívětivá. ČTÚ v aktuální praxi nezaznamenal, že by největší poskytovatelé tyto poplatky reálně vymáhali. Určitou komplikací však může být anonymita předplacených karet. Vzhledem k tomu, že často nejsou vedené na konkrétní jméno, leží důkazní břemeno na samotném spotřebiteli. Žadatel musí operátorovi prokazatelně doložit, že je oprávněnou osobou. Zde je stručný návod, jak na to u jednotlivých poskytovatelů:
- O2: Je nutné osobně navštívit kamennou prodejnu. S sebou si vezměte doklad totožnosti a doložte, že jste byli účastníkem na přeneseném čísle (např. pomocí SIM karty či plastové kartičky s PIN/PUK kódy). Peníze vám O2 vrátí převodem na účet nebo složenkou do 21 dnů od podání žádosti.
- Vodafone: Žádost můžete vyřídit osobně na prodejně, nebo ji poslat písemně na adresu sídla společnosti. Příslušný formulář najdete přímo na webu Vodafonu. Stačí vyplnit identifikační údaje a zvolit si způsob, jakým chcete peníze poslat zpět.
- T-Mobile: Operátor vyžaduje buď uplatnění žádosti na kamenné prodejně, nebo zaslání písemné žádosti poštou. Podrobnosti a instrukce rovněž naleznete na jejich webových stránkách.
Kdy kredit přesto propadne?
Zatímco při přenosu čísla jsou vaše peníze v bezpečí, jiná situace nastává, pokud kartu dlouhodobě nepoužíváte. ČTÚ důrazně doporučuje sledovat smluvní podmínky a platnost kreditu.
- Omezená platnost: Operátoři standardně podmiňují platnost kreditu a SIM karty jejím pravidelným dobíjením (např. jednou za 6 nebo 12 měsíců).
- Ztráta prostředků: Pokud ve stanovené lhůtě kredit nedobijete nebo nespotřebujete, nevyčerpaný zůstatek může definitivně propadnout ve prospěch operátora, a to zcela v souladu se smlouvou.