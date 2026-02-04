Sreality.cz představují novou aplikaci pro Android i iOS

Realitní portál Sreality.cz představil novou verzi mobilní aplikace, která má uživatelům usnadnit vyhledávání nemovitostí. K dispozici je inovovaná verze pro Android a zároveň zcela nová aplikace pro iOS. Obě jsou dostupné zdarma. Hlavním cílem nových aplikací je rychlá orientace v nabídce nemovitostí i cenách v konkrétní lokalitě. Aplikace zároveň umožňuje sledovat aktuální nabídky bez nutnosti opakovaného zadávání filtrů.
„Nové aplikace zjednoduší využívání služby Sreality.cz na mobilních telefonech. Vycházíme vstříc těm, kdo se potřebují rychle zorientovat v cenách nemovitostí třeba při prohlídkách nebo se chtějí podívat na nabídku v lokalitách, kterými právě procházejí,“ říká Lenka Zichová, produktová manažerka Sreality.cz. Hlavním benefitem aplikací jsou notifikace na nové nemovitosti dle zadané filtrace. „Uživatelé tak získají velmi rychle informace o nových inzerátech bez toho, aniž by museli navštěvovat webové stránky a znovu zadávat požadované parametry,“ doplňuje Lenka Zichová.
Sreality Premium
Součástí aplikací je také možnost aktivace služby Sreality Premium, která rozšiřuje základní funkce o pokročilé nástroje. Uživatelé získají například přístup k historii cen u jednotlivých nemovitostí nebo přehled prodaných bytů v okolí. Prémiová verze dále nabízí okamžitá upozornění na nové inzeráty i změny cen sledovaných nemovitostí. Nechybí ani moderní prvky, jako je AI vyhledávání podle fotografií nebo hledání pomocí přirozeného jazyka.
Sreality Premium si lze vyzkoušet zdarma po dobu jednoho týdne. Následně vyjde měsíční předplatné na 199 Kč.