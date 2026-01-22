mobilenet.cz na sociálních sítích

Mapy.com hlásí další novinku. HorizontAR vyzkoušíte i bez Premium až 5× zdarma

Marek Vacovský
Fotografie: pixabay.com
  • S funkcí HorizontAR spolehlivě poznáte hory kolem sebe i pod sněhovou čepicí
  • Funkce je součástí Mapy.com Premium, nově si ji ale mohou vyzkoušet i neplatící uživatelé až 5× zdarma
  • Stačí nasměrovat mobil na horizont – aplikace okamžitě ukáže názvy a výšky všech vrcholů kolem vás

Nová funkce HorizontAR v aplikaci Mapy.com umožňuje přímo přes fotoaparát mobilu zobrazit názvy a výšky všech hor, které máte kolem sebe – i když jsou skryté pod sněhovou pokrývkou. A dnes přišla dobrá zpráva pro všechny, kteří neplatí za verzi Premium – nově si totiž funkci můžete vyzkoušet až 5× zdarma, stačí být přihlášení.


Použití je snadné: v hlavním menu zvolíte HorizontAR, nasměrujete telefon na horizont a systém podle vaší polohy a natočení automaticky označí okolní kopce, štíty a hřebeny. Funkce funguje jak ve vertikální, tak horizontální orientaci telefonu a nabízí i manuální kalibraci horizontu a orientační kompas.

