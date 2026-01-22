mobilenet.cz na sociálních sítích

Pozor, srnec na silnici. Mapy.com mají novou funkci

Marek Vacovský
Pozor, srnec na silnici. Mapy.com mají novou funkci
Fotografie: pixabay.com
  • Mapy.com nově varují řidiče před střety se zvěří v reálném čase
  • Funkce využívá data o pohybu zvěře z GPS obojků a statistiky dopravních nehod
  • Upozornění se zobrazí na konkrétních místech i v době nejvyššího rizika

Řidiči v České republice získávají novou pomocníka při ochraně před střety se zvěří. Navigace Mapy.com nyní upozorňuje na riziková místa nejen podle lokace, ale i podle času, kdy je nejpravděpodobnější srážka. Funkce přitom vznikla ve spolupráci Portálu nehod, Fakulty lesnické a dřevařské ČZU a Mapy.com.

Mapy.com vám nově poradí s dálniční známkou i mýtem rovnou při plánování cesty
Přečtěte si také

Mapy.com vám nově poradí s dálniční známkou i mýtem rovnou při plánování cesty

Analýza Portálu nehod ukazuje, že k nejvíce kolizím se zvěří dochází brzy ráno, kolem 5.–6. hodiny, a poté večer mezi 17. a 22. hodinou – tedy přesně v době, kdy se střídá den a noc a zvířata přecházejí z lesů a polí na silnice. Na jaře tak riziko vrcholí už kolem čtvrté hodiny ranní, zatímco v zimě až po sedmé,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje. „Zvýšená nehodovost prakticky kopíruje východ a západ slunce během roku. To znamená, že i když se roční období mění, vzorec zůstává stejný – nejvíce střetů nastává při ranním rozbřesku a večerním stmívání.

Podle statistik Portálu nehod tvoří nehody se zvěří dlouhodobě přes 10 % všech dopravních nehod v Česku. Nejvíce rizikový je Kraj Vysočina (24,8 % nehod), dále Středočeský, Zlínský a Olomoucký kraj. Nejrizikovější měsíce jsou duben, květen, říjen a listopad – tedy právě období zvýšeného pohybu srnčí zvěře a říje jelenů a daňků.

Mapy.com hlásí vylepšení, díky kterému už nikdy neodbočíte špatně
Přečtěte si také

Mapy.com hlásí vylepšení, díky kterému už nikdy neodbočíte špatně

Řidič navigací v Mapy.com je včas varován, a to nejen na konkrétním místě, ale i v čase, kdy je pravděpodobnost výskytu zvěře nejvyšší. Díky tomu může přizpůsobit rychlost a zvýšit pozornost. Zásadní je především přiměřená rychlost a připravenost na náhlé brzdění. I snížení rychlosti o 10–20 km/h může znamenat rozdíl mezi lehkým škrábancem a totální škodou. Nejrizikovější jsou nehody s divokými prasaty nebo jeleny – jejich hmotnost se může blížit váze menšího automobilu a energie nárazu je obrovská. Zvlášť nebezpečné je, pokud zvíře při střetu proletí čelním sklem do kabiny vozu,“ vysvětluje Chalas.

Navigace Mapy.com vyhodnocuje riziko v reálném čase a upozorní řidiče automaticky při použití navigace. Podpora Android Auto a Apple CarPlay pak zajišťuje zobrazení varování přímo na displeji palubní desky.

Skvělá zpráva, Mapy.com nově naplánují cesty hromadnou dopravou
Přečtěte si také

Skvělá zpráva, Mapy.com nově naplánují cesty hromadnou dopravou

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU přispěla do projektu vědeckými daty o chování zvěře. Na základě GPS obojků bylo analyzováno chování více než 1 700 jedinců srnců, jelenů a divokých prasat. Výsledkem je heatmapa a model sezónní a denní aktivity, který umožňuje Mapy.com poskytovat upozornění s vysokou přesností. „Pro vyhodnocení přechodů zvěře přes silnice bylo celkem analyzováno chování 1 070 jedinců označených GPS obojkem srnce obecného, 325 jedinců jelena evropského a 412 jedinců prasete divokého. Získaná data byla agregována na počty přechodů v jednotlivých hodinách a měsících. Výsledná heatmapa byla použita jako jeden ze zdrojů pro určení časů se zvýšeným rizikem srážky zvěře. Pro každý měsíc byla určena průměrná hodnota aktivity zvěře a stanoveny rizikové časy na základě nadprůměrných hodnot pro daný měsíc,“ dodal Tomáš Kušta z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Naše spolupráce s Mapy.com dlouhodobě směřuje k tomu, aby data o nehodovosti nezůstávala jen ve statistikách, ale dostala se přímo k lidem, kteří je mohou využít, tedy k samotným řidičům. Nové varování je přesně tím krokem, který jsme si přáli udělat,“ říká Jan Chalas.

tisková zpráva, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze