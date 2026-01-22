Pozor, srnec na silnici. Mapy.com mají novou funkci

Řidiči v České republice získávají novou pomocníka při ochraně před střety se zvěří. Navigace Mapy.com nyní upozorňuje na riziková místa nejen podle lokace, ale i podle času, kdy je nejpravděpodobnější srážka. Funkce přitom vznikla ve spolupráci Portálu nehod, Fakulty lesnické a dřevařské ČZU a Mapy.com.
„Analýza Portálu nehod ukazuje, že k nejvíce kolizím se zvěří dochází brzy ráno, kolem 5.–6. hodiny, a poté večer mezi 17. a 22. hodinou – tedy přesně v době, kdy se střídá den a noc a zvířata přecházejí z lesů a polí na silnice. Na jaře tak riziko vrcholí už kolem čtvrté hodiny ranní, zatímco v zimě až po sedmé,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje. „Zvýšená nehodovost prakticky kopíruje východ a západ slunce během roku. To znamená, že i když se roční období mění, vzorec zůstává stejný – nejvíce střetů nastává při ranním rozbřesku a večerním stmívání.“
Podle statistik Portálu nehod tvoří nehody se zvěří dlouhodobě přes 10 % všech dopravních nehod v Česku. Nejvíce rizikový je Kraj Vysočina (24,8 % nehod), dále Středočeský, Zlínský a Olomoucký kraj. Nejrizikovější měsíce jsou duben, květen, říjen a listopad – tedy právě období zvýšeného pohybu srnčí zvěře a říje jelenů a daňků.
„Řidič navigací v Mapy.com je včas varován, a to nejen na konkrétním místě, ale i v čase, kdy je pravděpodobnost výskytu zvěře nejvyšší. Díky tomu může přizpůsobit rychlost a zvýšit pozornost. Zásadní je především přiměřená rychlost a připravenost na náhlé brzdění. I snížení rychlosti o 10–20 km/h může znamenat rozdíl mezi lehkým škrábancem a totální škodou. Nejrizikovější jsou nehody s divokými prasaty nebo jeleny – jejich hmotnost se může blížit váze menšího automobilu a energie nárazu je obrovská. Zvlášť nebezpečné je, pokud zvíře při střetu proletí čelním sklem do kabiny vozu,“ vysvětluje Chalas.
Navigace Mapy.com vyhodnocuje riziko v reálném čase a upozorní řidiče automaticky při použití navigace. Podpora Android Auto a Apple CarPlay pak zajišťuje zobrazení varování přímo na displeji palubní desky.
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU přispěla do projektu vědeckými daty o chování zvěře. Na základě GPS obojků bylo analyzováno chování více než 1 700 jedinců srnců, jelenů a divokých prasat. Výsledkem je heatmapa a model sezónní a denní aktivity, který umožňuje Mapy.com poskytovat upozornění s vysokou přesností. „Pro vyhodnocení přechodů zvěře přes silnice bylo celkem analyzováno chování 1 070 jedinců označených GPS obojkem srnce obecného, 325 jedinců jelena evropského a 412 jedinců prasete divokého. Získaná data byla agregována na počty přechodů v jednotlivých hodinách a měsících. Výsledná heatmapa byla použita jako jeden ze zdrojů pro určení časů se zvýšeným rizikem srážky zvěře. Pro každý měsíc byla určena průměrná hodnota aktivity zvěře a stanoveny rizikové časy na základě nadprůměrných hodnot pro daný měsíc,“ dodal Tomáš Kušta z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
„Naše spolupráce s Mapy.com dlouhodobě směřuje k tomu, aby data o nehodovosti nezůstávala jen ve statistikách, ale dostala se přímo k lidem, kteří je mohou využít, tedy k samotným řidičům. Nové varování je přesně tím krokem, který jsme si přáli udělat,“ říká Jan Chalas.