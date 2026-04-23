HorizontAR v Mapy.com nově ukáže vzdálenost vrcholů i uloží výhled

Populární panoramatický průvodce HorizontAR, dostupný v rámci Mapy.com, se dočkal výrazného vylepšení. Jednou z hlavních novinek je možnost zachytit aktuální výhled přímo v aplikaci. Uživatelé si nyní mohou panoramatickou scénu jednoduše vyfotit a snímek následně uložit nebo sdílet s přáteli.
Druhou zásadní inovací je zobrazení přesné vzdálenosti jednotlivých vrcholů. Po klepnutí na název hory aplikace okamžitě ukáže, jak daleko se daný bod nachází. Obě funkce jsou každopádně součástí placené verze Mapy.com Premium. Uživatelé si je však mohou nezávazně vyzkoušet – každý má k dispozici pět bezplatných použití.