Uložená místa pod kontrolou. Mapy.com přidávají podsložky

Mapy.com přichází s praktickým vylepšením. Nově totiž umožňují organizovat uložené body a trasy v sekci Moje Mapy do přehledných podsložek, což výrazně usnadní plánování výletů i dlouhodobou správu oblíbených míst.
Dosud se totiž všechny uložené body a trasy hromadily v jedné úrovni, což při větším množství míst ztrácelo přehlednost. Novinka v podobě podsložek tento problém řeší – uživatelé si nyní mohou obsah strukturovat například podle destinací, typů výletů nebo konkrétních projektů.
Funkce je každopádně dostupná pouze pro uživatele služby Mapy.com Premium.