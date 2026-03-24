Uložená místa pod kontrolou. Mapy.com přidávají podsložky

Marek Vacovský
Uložená místa pod kontrolou. Mapy.com přidávají podsložky
Fotografie: Mapy.com
  • Mapy.com rozšiřují funkce o podsložky v sekci Moje Mapy
  • Novinka je dostupná pro uživatele placené verze Premium

Mapy.com přichází s praktickým vylepšením. Nově totiž umožňují organizovat uložené body a trasy v sekci Moje Mapy do přehledných podsložek, což výrazně usnadní plánování výletů i dlouhodobou správu oblíbených míst.

Oblíbené Mapy.com pro hodinky Garmin? Známe odpověď

Dosud se totiž všechny uložené body a trasy hromadily v jedné úrovni, což při větším množství míst ztrácelo přehlednost. Novinka v podobě podsložek tento problém řeší – uživatelé si nyní mohou obsah strukturovat například podle destinací, typů výletů nebo konkrétních projektů.

Mapy.com hlásí další novinku. HorizontAR vyzkoušíte i bez Premium až 5× zdarma

Funkce je každopádně dostupná pouze pro uživatele služby Mapy.com Premium.

