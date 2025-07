Spousta ohebných mobilů i hodinek. Čím vším nás Samsung může zítra překvapit?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Každý výrobce má obvyklé termíny, ve kterých představuje klíčové novinky. Například pro Apple je to především září, v případě Samsungu se jedná v posledních letech o leden a červenec. Pohled do kalendáře nám dává jasné znamení, že pozornost fanoušků technologií, potažmo Samsungu, se stáří jihokorejským směrem. Už ve středu 9. července proběhne další z akcí Galaxy Unpacked, a to znamená jediné – příval novinek s logem Samsungu.

Na co se můžeme těšit?

Letní Galaxy Unpacked od Samsungu lze označit jako větší akci a není tak velkým překvapením, že se dočkáme hned několika novinek. Je nanejvýš pravděpodobné, že půjde minimálně o telefony a chytré hodinky.

Mobily

Dle četných úniků i náznaků ze strany Samsungu je jisté, že se dočkáme nové generace ohebných řad Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Podle spekulací se letos dočkáme hned tří nových modelů. Jmenovitě má jít o Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip FE. Poslední jmenovaný bude vlastně jen decentně inovovaný současný Galaxy Z Flip6. Oproti modelu Flip7 bude mít například starší hardware nebo menší displej. Právě venkovní displej bude hlavním poznávacím znamením Flipu7, neboť bude takřka všude a obtékat fotoaparáty. Lákat má i na silnější baterii s kapacitou 4 300 mAh.

Vlajkový a velmi pravděpodobně vůbec nejdražší Samsung Galaxy Z Fold7 má zaujmout například výrazně tenčí konstrukcí. Vylepšení lze očekávat také v oblasti fotoaparátů. Společným jmenovatelem novinek bude i nadstavba One UI 8.0 založená na novém Androidu 16.

Hodinky

Ačkoliv bude pozornost upřena především na mobilní telefony, neméně očekávané jsou i chytré hodinky. A opět se předpokládá, že výrobce představí hned tři nové modelové řady. Dočkat bychom se měli běžných Galaxy Wtach8 a pak Galaxy Watch8 Classic s otočnou lunetou. Vrcholem pak bude model Galaxy Watch Ultra (2025). Nová generace hodinek má nabídnout přepracovaný vzhled, nové prostředí One UI 8.0 Watch, 64GB interní paměť a také pár funkcí, například měřené cévní zátěže či antioxidační index.

Kdy se vše dozvíme?

Jak jsme již zmínili v úvodu, tisková konference Galaxy Unpacked začíná v 16:00 hodin středoevropského letního času a již o chvíli později budeme znát mnohé podrobnosti o očekávaných novinkách. Je nenajvýš pravděpodobné, že všechny jmenované a předpokládané novinky se začnou ještě během července prodávat.