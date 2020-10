Technologie Soli a Pixel Sense ještě neřekly poslední slovo, tvrdí Google

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Loňské Pixely 4 dorazily se zabudovaným radarem Soli , který dokázal rozpoznat pomocí „Motion Sense“ bezdotyková gesta v podobě mávání dlaní před senzorem. Nové Pixely, tedy ty z řady 4a a také regulérní nástupce s označením Pixel 5, již tuto technologii opustily. Díky tomu se zbavily poměrně velkého rámečku v horní části obrazovky a zvětšily uhlopříčku displeje. Mnozí by se tak mohli domnívat, že projekt Soli pro Google představoval pouze slepou uličkou a v budoucnu se s ním již nesetkáme, ale není tomu tak.

Google says the Pixel’s Soli radar and Motion Sense will return https://t.co/RZKzxhnsoJ pic.twitter.com/OEhmjUuVzd — The Verge (@verge) October 1, 2020

Rick Osterloh, senior viceprezident divize zařízení a služeb Googlu, pro server The Verge uvedl, že gesta známá ze Soli se v budoucnu vrátí. V případě nových Pixelů je však Google jednoduše neimplementovali kvůli úspoře nákladů. Zástupce Google již neprozradil, jestli se technologie objeví přímo v telefonech, nebo v jiných zařízeních od Googlu. Údajně by totiž mohlo jít například o chytrý termostat Nest či další vychytávky do chytré domácnosti. Jestli bude možnost ovládání pomocí bezdotykových gest uživatelům scházet, je však přinejmenším diskutabilní.