Zuckerberg by na rád viděl Messenger jako defaultní aplikaci zpráv pro iOS

Zástupci Facebooku měli v minulosti různé neshody s Applem a ani nyní, jak uvádí theinformation.com, hned tak nenajdou společnou řeč. Mark Zuckerberg by evidentně chtěl Apple přimět k tomu, aby uživatelům umožnil změnu defaultní aplikace k posílání zpráv, stejně jako to Apple nedávno umožnil u internetového prohlížeče a e-mailového klienta.

Facebook wants Apple to loosen its grip on messaging.



The head of Messenger tells me that iPhone owners should be able to pick outside apps as their default choice to replace Apple. Says it would allow FB to more fairly compete where iOS is dominant. https://t.co/Hiiou0h8oZ