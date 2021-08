Tim Cook na návštěvě v Bílém domě. Co řešil s prezidentem Bidenem?

Fotografie: Apple

Kolem Applu je v poslední době pořádně rušno, tentokráte ne však díky nějakému zajímavému kusu hardwaru, ale hlavně kvůli kontroverzním zásahům do soukromí. Když pak bloomberg.com přinesl informace o tom, že se chystá schůzka CEO Applu a Microsoftu s americkým prezidentem, vyvolalo to vlnu spekulací, co po nich nejvyšší zástupce americké administrativy chce.

Podle zpráv cnmc.com byla schůzka nakonec ještě větší a kromě Applu a Microsoftu se jí účastnili zástupci Amazonu a Googlu. Hlavním bodem jednání byla kyberbezpečnost. Prezident Biden vyjádřil obavu z činnosti zahraničních hackerských skupin, které mohou vážně poškodit nejenom americký průmysl, ale i státní zřízení, například při napadení voleb.

Reakcí dotčených firem jsou prozatím vágní marketingová prohlášení. Apple například chystá „hromadné zavádění vícefaktorového ověřování, školení v oblasti bezpečnosti, odstraňování zranitelností, zaznamenávání událostí a reakce na incidenty.“ To se nemá týkat jenom Applu, ale i jeho 9 tisíc partnerů.

Amazon se zase chystá svým uživatelům zdarma rozdávat zařízení, které poslouží ke spolehlivé multifaktorové autentizaci. Microsoft pak slibuje peníze: 20 miliard na zlepšení bezpečnostních nástrojů a dalších 150 miliónů na bezpečnostní školení vládních zaměstnanců.