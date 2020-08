Facebook testuje sloučení chatů aplikací Instagram a Messenger

Facebook začal realizovat dříve oznámené plány sloučení chatů aplikací Messenger a Instagram. Nově tak v aplikaci Instagram možná zaznamenáte obrazovku, která vám nabídne aktualizaci, jež povede ke sloučení těchto dvou chatů, ke komunikaci s přáteli na IG pak budete moci využívat chat Messenger.

Facebook begins merging Instagram and Messenger chats in new update https://t.co/NnsBvDS3fV pic.twitter.com/HIyrzSmynS