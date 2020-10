Instagram slaví 10 let. Aktivně ho používá miliarda uživatelů po celém světě

Fotografie: pixabay.com

Sociální sítě jsou hybnou silou posledních let po celém světě. Takřka každý člověk vám dokáže jmenovat minimálně jednu, mnozí však hned několik. Mezi ty vůbec nejpopulárnější v současnosti patří Facebook, Instagram a TikTok. Právě Instagram má dnes skutečně důvod k oslavě. Slaví totiž kulaté 10. narozeniny.

Historie

Přesně 6. října 2010 byla vydána první finální verze aplikace, tehdy výhradně pro iOS. Od samotného počátku byla aplikace zaměřena na sdílení fotografií, původně pouze čtvercového formátu v rozlišení 640 × 640 pixelů, což odpovídalo šířce displeje tehdejších iPhonů. Postupně přibývaly různé filtry či jednoduché úpravy fotografií před sdílením a také došlo ke zvýšení rozlišení až na Full HD. Popularita Instagramu rostla jen pozvolna. Za zlomový lze svým způsobem považovat rok 2012, kdy nejen vyšla první verze pro Android, ale došlo také k odkoupení Instagramu Facebookem za 1 miliardu dolarů.

Podoba Instagramu pro Android v roce 2012

V roce 2013 byla vydána aplikace pro Windows Phone 8, avšak pouze v beta verzi, ve které vydržela opravdu hodně dlouho, vlastně až do roku 2016, kdy Instagram vypustil finální aplikaci pro Windows 10 Mobile. Jelikož ale tento systém již patří minulosti, odporoučela se do věčných lovišť i tato verze aplikace, stalo se tak poslední dubnový den roku 2019. V roce 2013 se v Instagramu objevila možnost posílat zprávy, mnozí ji jistě znáte pod označením Instagram Direct. V této souvislosti se sluší vzpomenout, že počínaje posledními týdny dochází k propojení Instagramu Direct a aplikace Messenger.

Beta verze aplikace Instagram pro Windows Phone 8

Instagram se v podstatě po celou dobu své existence potýká s více či méně agresivní konkurencí. Prvním vážným vyzyvatelem se stal Snapchat, na který vývojáři Instagramu reagovali zavedením tzv. Stories, v češtině Příběhů. Jedná se o sdílení obrázků/videí obohacených o různé doplňky. Specialitou nicméně je, že Příběhy zmizí po 24 hodinách. Novější konkurencí Instagramu se stala čínská sociální síť TikTok. I na tu však Instagram již dokázal reagovat a v roce 2020 spustil funkci Reels, což je speciální karta s 15vteřinovými videi. Ty však na rozdíl od Příběhů nemizí.

Kolik lidí Instagram používá?

Dle hootsuite.com se Instagram v roce 2020 může pyšnit miliardou aktivních uživatelů, kteří se na síť dostanou minimálně jedenkrát měsíčně. 63 % ze všech uživatelů se na Instagram podívá alespoň jedenkrát denně. Průměrný uživatel Instagramu stráví v aplikaci 28 minut denně. Oblíbenou funkci Příběhů pak každý den využívá zhruba 500 miliónů uživatelů. Rozložení uživatelů je poměrně vyrovnané, 52 % tvoři ženy, 48 % muži.

Již dávno také neplatí, že je síť silná jen v USA. 89 % uživatelů se nachází mimo území Spojených států amerických. Přesto připadá na USA nejvíce uživatelů ze všech zemí – 110 miliónů. Druhá příčka patří Brazílii se 70 milióny uživatelů, třetí Indii s 69 milióny a 4. místo bere Indonésie s 59 milióny. První pětici uzavírá Rusko se 40 milióny uživatelů.

Není překvapením, že se aplikace těší popularitě především mezi mladými uživateli. Instagram používá 67 % lidí ve věku 18 až 29 let. Mezi lidmi od 30 do 49 let má Instagram přibližně každý druhý.

Nejlajkovanější příspěvek

Sluší se připomenout, jaký post nasbíral historicky vůbec nejvíce lajků, na Instagramu tedy označení srdíčkem. Možná budete trošku překvapení, ale výhru získal obrázek obyčejného slepičího vejce. Do dnešních dní má obrázek vajíčka téměř 55 miliónů lajků.

Mobilenet na Instagramu

Populární sociální síť nemohla uniknout ani naší pozornosti. Server mobilenet.cz se k Instagramu připojil v roce 2015 a sbírku příspěvků jsme otevřeli soustředícím se kolegou Petrem Vojtěchem, který se připravoval na vysílání našeho mobilecastu.

