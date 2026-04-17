Jak ochránit nejnovější Samsungy Galaxy S26? Spolehněte se na PanzerGlass

S příchodem nové řady Samsung Galaxy S26 se tradičně rozšiřuje i nabídka příslušenství, které má novinky chránit při každodenním používání. Jedním z nejvýraznějších hráčů v této oblasti je PanzerGlass, který letos opět přichází s kompletní sadou ochrany – od skel na displej přes kryty až po ochranu fotoaparátů. Právě na ty nejzajímavější novinky se podíváme v dnešním článku.
Nová generace telefonů Galaxy S26 navíc sází i na tenčí konstrukci, a tak je ještě důležitější, aby ochranné příslušenství nabídlo rozumný kompromis mezi odolností, designem a pohodlným používáním. Povedlo se?
Keramická ochrana pro ty, kteří nechtějí riskovat
Hlavní novinkou je ochranné sklo PanzerGlass Ceramic II. Využívá materiál NANOCERAM, tedy sklo-keramiku s mikroskopickými krystaly, které pomáhají omezovat šíření prasklin. PanzerGlass uvádí až 5× vyšší odolnost oproti předchozí nejodolnější variantě, na Mohsově stupnici tvrdosti jde o „sedmičku“.
Vedle samotné odolnosti se řeší i instalace – ne každému se podaří sklo nalepit hned napoprvé, a tak se PanzerGlass rozhodl celý proces výrazně zjednodušit. Ceramic II je nově dostupné s tzv. Fast-Fit boxem, což je uzavřený aplikační systém. Telefon vložíte dovnitř, zatáhnete za pásek a sklo se samo přesně „přisaje“ na displej. Výsledkem je přesné nalepení bez prachu a bez nutnosti cokoli „ladit ručně“.
Fast-Fit není jen pro nejdražší skla
Stejný princip instalace se neomezuje jen na Ceramic II. Fast-Fit box je dostupný i pro další varianty skel, včetně základních verzí nebo privacy variant, které omezují viditelnost displeje z úhlů.
V nabídce tak zůstávají jak klasická skla s rámečkem, tak i řešení s instalačním boxem – uživatel si může vybrat podle ceny i toho, jak moc chce řešit samotné lepení.
Kryty PanzerGlass Care: tenké, ale jisté v ruce
Kromě skel má PanzerGlass připravenou celou řadu krytů CARE. Nechybí známé a oblíbené modely jako Urban nebo Kickstand se stojánkem, ale i Flow nebo novější SL1M, který má tloušťku zhruba 1 mm a je vyrobený ze 100% recyklovaného plastu.
Kryty jsem měl možnost držet v ruce a je znát, že se nehraje jen na papírové parametry. Povrch krytu neklouže a drží se jistě i jednou rukou. Zároveň nejsou zbytečně tlusté – hlavně u SL1M je znát, že se snaží zachovat co nejtenčí profil telefonu. Velkou výhodou je, že PanzerGlass stále zachovává záruku proti žloutnutí, která je platná jeden rok od nákupu.
Dobře je vyřešené i okolí fotoaparátu a tlačítek – kryty lehce vystupují nad povrch modulu, takže ho chrání při položení na stůl, ale nepůsobí robustně. Všechny zmíněné modely navíc podporují magnetické bezdrátové nabíjení, stejně jako varianty pro iPhony.
Pokud se chcete trochu odlišit, je k dispozici také model Care Solo z veganské kůže nebo Tango Wallet 2v1 s odnímatelným vnitřním krytem, který si oblíbí milovníci tradičnějšího řešení.
Ochrana fotoaparátů Hoops
Součástí nabídky je i ochrana fotoaparátů PanzerGlass Hoops. Ta je dostupná v několika variantách – od transparentních přes černé hliníkové až po odolnější Ceramic II verzi.
Princip je jednoduchý: jednotlivé čočky jsou chráněny samostatnými kroužky, které minimalizují riziko poškrábání při běžném používání, aniž by zasahovaly do kvality fotek.
Nejen ochrana, ale i nabíjení
PanzerGlass letos rozšiřuje nabídku i o příslušenství pro nabíjení v rámci řady empower. Konkrétně jde například o 70 W GaN nabíječku (1× USB-A, 2× USB-C) nebo kabely s podporou až 240 W. Pokud vás o empower zajímá více, nepřehlédněte náš článek, kde jsme se příslušenství věnovali detailněji.
Zhodnocení
Nabídka PanzerGlass pro Galaxy S26 pokrývá prakticky vše – od základních skel přes odolné Ceramic II až po kryty různých typů a ochranu fotoaparátů. Novinkou je hlavně jednodušší instalace díky Fast-Fit boxu a rozšíření portfolia krytů, včetně velmi tenkých variant.
Za sebe dávají největší smysl právě kombinace tenkého krytu a kvalitního skla – telefon zůstane relativně kompaktní, ale zároveň má ochranu na všech důležitých místech.
Ceny vybraných produktů
|Produkt
|Cena
|PanzerGlass SAFE (s rámečkem)
|499 Kč
|PanzerGlass (s rámečkem)
|899 Kč
|PanzerGlass (s Fast-Fit boxem)
|999 Kč
|PanzerGlass Ceramic II (s rámečkem)
|1 399 Kč
|PanzerGlass Ceramic II (Fast-Fit box)
|1 449 Kč
|CARE SL1M kryt
|699 Kč
|CARE SOLO (veganská kůže)
|899 Kč
|CARE Urban
|899 Kč
|CARE Kickstand
|999 Kč
|CARE Flow
|999 Kč
|Hoops (transparentní / černé)
|449 Kč
|Hoops Ceramic II
|649 Kč
|empower GaN nabíječka 70 W
|899 Kč
|empower kabel 240 W
|od 549 Kč