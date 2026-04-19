Samsung Galaxy A37
recenze

Samsung Galaxy A37

Balancuje nad propastí
Michal Pavlíček
3

Kromě vlajkových modelů je pro Samsung nesmírně důležitá řada Galaxy A. Stěžejním modelem je aktuálně Galaxy A37, který se v nelehké pozici pokusí navázat na úspěchy předchůdců. Přináší kvalitní AMOLED displej, dobrou výdrž, osvědčené prostředí a vylepšený hlavní fotoaparát. Došlo ale i ke zdražení.

Střední třída je tradičně velice oblíbena. Důvod je prostý. Za relativně příznivou cenu můžete dostat velmi dobře vybavený telefon. Samsung v této kategorii nabízí řadu Galaxy A, jmenovitě pak zejména modely Galaxy A5x a Galaxy A3x. Letošní novinka Galaxy A37 vůbec poprvé i v základu přesáhla cenu 10 tisíc korun. Přitom má stále třeba jen 6GB operační paměť.

Technické parametry Samsung Galaxy A37 128+6 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce162,9 × 78,2 × 7,4 mm, 196 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetSamsung Exynos 1480,
PaměťRAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostduben 2026,

Obsah balení: jen nezbytnosti

Jak je u Samsungu v posledních letech zvykem, prodejní balení je maximálně skromné a ekologické. Kromě samotného telefonu se v malé krabičce nachází už pouze manuály, klíček na otevření slotu pro SIM kartu a nakonec datový/nabíjecí kabel zakončený na obou stranách USB-C. Nic navíc Samsung k telefonu nedává.

Líbilo se nám
  • ekologicky šetrné balení
Nelíbilo se nám
  • chybí adaptér nabíječky

Konstrukční zpracování: stále plastový rám

Připadají vám telefony Samsung velmi podobné? Pak vás v tom Galaxy A37 zřejmě utvrdí ještě více. Novinku totiž skoro nelze rozeznat od Galaxy A36. Pouze se mírně přepracoval modul s fotoaparáty a nepatrně zvětšilo odemykací tlačítko. Naopak beze změny zůstal rám. Je tedy plastový a na pravém boku je vyvýšená oblast pro tlačítka. Z dálky plast nevadí, telefon působí vcelku dobře, jakmile jej však uchopíte, zanechává nepříjemně laciný dojem. Tohle od telefonu za více než 10 tisíc korun rozhodně nechceme.

Nelíbí se nám ani velmi lesklá zadní strana ze skla. Zejména pak v tmavých verzích jsou na zádech okamžitě viditelné otisky prstů, což celkový dojem z telefonu dále sráží dolů. O něco lepší to pak je u světlých verzí, kde otisky nebudou na první pohled tolik patrné.

Ergonomie se každopádně povedla, telefon se příjemně drží, za což vděčíme třeba mírně zaobleným bokům a nikterak vysoké hmotnosti. Spolehnout se můžete na zvýšenou odolnost IP68, kdy mobil zvládne 30 minut až 1,5 metru pod hladinou vody a nevadí mu ani prach. Zpracování je bytelné a telefon by měl něco vydržet. Celkově však jsou dojmy z konstrukce rozporuplné, a to kvůli plastovému rámu. Konkurence umí zpravidla více.

Líbilo se nám
  • zvýšená odolnost IP68
  • dobře padne do ruky
Nelíbilo se nám
  • plastové boky
  • záda jsou magnetem na otisky prstů
Displej: stále dobrá práce

Telefon se mezigeneračně takřka nezměnil, což platí i pro displej. To znamená, že Samsung nasadil 6,7" AMOLED panel, který operuje s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, kterou si však mobil řídí sám. Jinak lze pevně nastavit 60 Hz. Podání barev je příkladné a čitelnost displeje na venkovním slunci velice dobrá. Ideálně funguje i automatická regulace jasu. Počítat můžete i s funkcí Always-On, kdy na displeji neustále svítí hodiny, datum a notifikace, což se může hodit. Vše si lze samozřejmě uživatelsky nastavit. Do displeje je integrována též optická čtečka otisků prstů, která funguje dobře, ale mohla by být rychlejší. O ochranu se pak stará sklíčko Gorilla Glass Victus+.

Líbilo se nám
  • 120Hz Super AMOLED
  • dobrá čitelnost
  • Always-On
Nelíbilo se nám
  • čtečka otisků prstů by mohla být svižnější

Zvuk: tradiční stereo

Zvukově nečekejte nic převratného, mobil má dva reproduktory, hlavní na spodní hraně, sekundární těsně nad displejem. Hrají hlasitě a poměrně slušně. Pokud řešíte sluchátka, rozhodně je na místě jít bezdrátovou cestou. V opačném případě musíte využít redukce.

Líbilo se nám
  • stereo reproduktory

Výkon hardwaru: v náruči Exynosu

O chod telefonu se stará 4nm procesor Exynos 1480, který vysokým výkonem zrovna neoplývá. Na běžný chod bohatě stačí i na průměrné hry, ale pakliže je pro vás výkon prioritou číslo jedna, poohlédněte se jinde. V cenové hladině kolem 10 tisíc korun najdete i výrazně výkonnější stroje. Příliš mobilu nepřidává ani jen 6GB RAM. Existuje sice i verze s 8GB RAM, avšak je samozřejmě ještě dražší. Interní paměť pak má v základu pouze 128 GB, ze kterých je 102 GB připraveno pro vaše data po prvním zapnutí. Vyšší verze již poskytne 256GB úložiště. Typově se pak jedná o úložiště UFS 3.1. Slot pro paměťové karty byste hledali již marně.

Benchmark testy
Nelíbilo se nám
  • slabší procesor
  • v základu jen 6GB RAM

Výdrž baterie: solidní výkony

Baterie má nepřekvapivě běžnou kapacitu 5 000 mAh, takže mobil bez větších obtíží při středně náročném používání zvládá celý den na nabití. V tomto ohledu budete spokojeni, ale nějaké velké zázraky nečekejte. Pakliže vám nevyhovuje každodenní nabíjení, Galaxy A37 vás nepotěší. Samsung bohužel k navýšení kapacity baterie nepřikročil ani letos. Nabíjení se rovněž meziročně nezměnilo – maximem je 45 W. Pakliže budete mít adekvátní nabíječku, nabije se mobil na 50 % za 25 minut, k úplnému nabití je potřeba 1 hodiny a 11 minut. Na bezdrátové nabíjení se nedostalo, avšak v této cenové hladině nejde o nic nestandardního.

Nelíbilo se nám
  • nabíjení by mohlo být rychlejší
Kapitoly článku
  1. Úvod, videopohled, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: na vše připraven

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.4 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 6 s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je i 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM. Vyzdvihněme i to, že můžete používat také eSIM, což stále není pravidlem ve střední třídě.

Líbilo se nám
  • nic důležitého neschází

Fotoaparát: trojice foťáků

Zdánlivě se situace nemění ani u fotoaparátů, kdy má Galaxy A37 tři objektivy ve vertikálním sestavení. U hlavního 50megapixelového snímače s optickou stabilizací obrazu však došlo ke zvětšení snímače na 1/1,56" z 1/1,95". Dále je přítomen ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely a 5megapixelový makro snímač.

Samsung Galaxy A37

Kvalita fotografií z hlavního snímače vás potěší. Rozhodně jej lze zařadit mezi to nejlepší v rámci střední třídy. Spokojeni budete ve dne i v noci, snímky jsou ostré, vcelku i barevně věrné. Pouze typicky modrá a zelená barva je saturovanější. Opačná situace je v případě ultraširokoúhlého objektivu, který doplácí na nízké rozlišení. Hodí se pouze na venkovní focení a i tak je nutné se smířit s nižší kvalitou. Zmiňovat 5megapixelový makro snímač nemá příliš smysl, je zde jen do počtu.

Ukázkové fotografie

Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Vyšší kvalita se do střední třídy prozatím příliš neprokousala. Nutno podotknout, že této kvality dosáhnete pouze u hlavního objektivu. Pakliže chcete mít možnost přepínat mezi hlavním a ultraširokoúhlým objektivem, je nutné rozlišení snížit na Full HD s 30 snímky za vteřinu. Pomyslně mezi je ještě Full HD s 60 FPS, avšak i to je vyhrazeno pouze hlavnímu snímači.

V průstřelu displeje je pak poslední fotoaparát. Jde o 12megapixelovou selfie kamerku. Ta kromě fotografií zvládá i záznam videa ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Spokojeni budete nejen s videem, ale i s fotografiemi.

Samsung Galaxy A37
Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu
Líbilo se nám
  • dobré video
  • hlavní snímač s OIS
Nelíbilo se nám
  • zadní fotoaparáty by zasloužily upgrade

Software: kvalita od Samsungu

Prostředí zajišťuje nejnovější Android 16 a nadstavba One UI 8.5. Oproti One UI 8.0 se na první pohled vůbec nic nezměnilo. Povšimnout si můžete jen plovoucího vyhledávání v menu či nastavení. Nechybí také pár funkcí AI, jako je třeba mazání objektů, avšak neočekávejte tak špičkovou kvalitu jako u řady Galaxy S. Optimalizace se však povedla na jedničku a aktualizace bude mobil dostávat celých 6 let, což je nadprůměr. Aktuálně se spoléhá na lednové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám
  • perfektní optimalizace
  • příslib dlouhé podpory
Kapitoly článku
  1. Úvod, videopohled, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Galaxy A37 je veskrze opět dobře vybaveným telefonem, který vyniká kvalitním zpracováním i displejem, osvědčeným prostředím s dlouhou podporou, zvýšenou odolností či dobrým hlavním fotoaparátem. Minimum inovací a navyšující se cena jej však staví do pozice, kde bude velmi obtížné obstát. Mezi nedostatky patří malá operační paměť, slabší procesor či jen průměrná výdrž. U telefonu za více než 10 tisíc korun se rovněž nehodí plastový rámeček.

Konkurence

Velkou konkurencí bude loňský Samsung Galaxy A56, který za nižší cenu nabídne kovový rámeček a lepší ultraširokoúhlý fotoaparát. Vhod přijde i větší operační paměť.

Samsung Galaxy A56 256 + 8 GB

Rozměry162,2 × 77,5 × 7,4 mm, 198 g
DisplejSuper AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorExynos 1580,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 000 mAh, doba nabíjení: 1:08 hodin

Pouze zhruba o tisíc korun dražší je Xiaomi 15T, které je po všech stránkách lépe vybavené. Má výkonnější procesor, lepší fotoaparáty či rychlejší nabíjení.

Xiaomi 15T 512+12 GB

Rozměry163,2 × 78 × 7,5 mm, 194 g
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 8400 Ultra,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 500 mAh

Klady
  • kvalitní AMOLED displej
  • perfektně odladěné prostředí s dlouhou podporou
  • zvýšená odolnost IP68
  • dobrý hlavní fotoaparát s OIS
Zápory
  • pomalejší procesor
  • pouze 6GB RAM
  • horší ultraširokoúhlý objektiv
  • pomalejší nabíjení
  • vysoká cena
Diskuze ke článku
Jan Enter
Jan Enter
Za ty peníze ne 👎
Patrik Čech
Patrik Čech
Všechny letošní Samsungy balancují nad propastí.
Martin Vinduška
Martin Vinduška
Naposledy upraveno: 14:27
Kdyby alespoň Samsung odlišil A37 a A5x velikostí, např. A3x menší a A5x větší. Takhle je jednoznačně výhodnější vzít po všech stránkách lepší - a přitom nikoli dražší - loňský A56 (s vyjímkou o rok kratší podpory) a tudíž model A37 je defakto zbytečným telefonem i v rámci nabídky Samsungu.
