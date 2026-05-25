Špičkový tablet od Xiaomi v redakci. Testujeme model Pad 8 Pro

Xiaomi je třetím největším výrobcem mobilních telefonů na světě, avšak velice aktivní je i v segmentu tabletů. Zejména v posledních několika letech Xiaomi do značné míry může za to, že se trh s tablety majícími operační systém Android vzpamatoval, a to zejména ve střední třídy. Jen u toho však ze strany čínského výrobce nezůstalo a v nabídce najdeme i ryze prémiové tablety. Příkladem budiž aktuální model Xiaomi Pad 8 Pro.
Jedná se o velmi dobře vybavený tablet větších rozměrů, za což může zejména 11,2" IPS displej s vysokým rozlišením a až 144Hz obnovovací frekvencí. Displej vypadá skutečně dobře a je skvěle čitelný na přímém Slunci. Bohužel je potřeba vzít v potaz, že je lesklý a občas se v něm odráží okolí více, než byste ocenili.
Vizuální stránku skvěle doplňuje čtveřice reproduktorů po stranách tabletu, při horizontálním držení. Hrají hlasitě a příjemně kvalitně s důrazem i na hloubky. Tablet tak velice dobře poslouží i při hraní her nebo sledování seriálů na cestách. Zde je však nezbytné rovnou zmínit, že Pad 8 Pro neexistuje ve verzi s podporou mobilního připojení. Internet tak získáte jen přes Wi-Fi, respektive sdílením hotspotu z telefonu.
Při držení v režimu na šířku se odemykací klávesa nachází na levém boku, ideálně na ni padne palec vaši levé ruky. Přímo do tohoto tlačítka je navíc integrována kapacitní čtečka otisků prstů, což je prvek výbavy, který u tabletů není zcela samozřejmostí. Xiaomi tak za tento krok chválíme.
Tablet je velmi dobře připraven na náročnou práci, jelikož je osazen výkonným procesorem Snapdragon 8 Elite, tedy typem, který by loni součástí vlajkových lodí mobilních telefonů. Pojí se sním v základu 8GB operační paměť a 256GB úložiště. Z něj zůstává po prvním zapnutí 215 GB pro vaše data. Jde o konečné číslo, neboť s paměťovkami si tablet nerozumí.
Prostředí obstarává nejnovější Android 16 s nadstavbou HyperOS 3, přičemž v tuto chvíli jsou v tabletu březnové bezpečnostní záplaty. K tabletu je možné si přikoupit praktické pouzdro se stojánkem, případně i stylus, čímž ještě prohloubíte možnosti využití nejen na cestách.
Dalšími lákadly tabletu jsou fotoaparáty i baterie. Na zádech je připraven 50megapixelový fotoaparát s kruhovým přisvětlením, což je u tabletu rozhodně vítaný bonus. Zvládá i záznam 4K videa. Uvnitř tabletu je baterie s kapacitou 9 200 mAh a podporou 67W drátového nabíjení. K tomu však potřebujete adekvátně výkonný adaptér, v prodejním balení najdete pouze USB kabel, nabíječku už očekávaně nikoliv.
Tablet Xiaomi Pad 8 Pro v redakci nadále testujeme a pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat přímo v diskuzi pod tímto článkem.
Technické parametry Xiaomi Pad 8 Pro 512+12 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|251,2 × 173,4 × 5,8 mm, 485 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,2" (3 200 × 2 136 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ?
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|9 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|únor 2026, 16 999 Kč
