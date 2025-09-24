mobilenet.cz na sociálních sítích

Střední třída tabletů se otřásla v základech. Přichází Redmi Pad 2 Pro s 5G

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Xiaomi
  • Xiaomi představilo i speciální edici Matte Glass Version se sníženými odlesky displeje
  • Výkon tabletům dodává procesor Snapdragon 7s Gen 4
  • Verze s podporou 5G zvládá eSIM a dostala kvalitnější fotoaparát
  • Cena základní verze startuje na 6 999 Kč

Střední třída tabletů s operačním systémem Android získává výraznou vzpruhu v podobě nově představeného Redmi Padu 2 Pro od Xiaomi, který se snaží ukázat, že velký a výbavou napěchovaný model nemusí stát pětimístnou částku. Novinka láká na hliníkovou konstrukci a nebývale kvalitní IPS displej s 12,1", jemným rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas může dosáhnout až na 600 nitů, tudíž s čitelností by neměl být problém. Podporováno je dokonce i Dolby Vision. Zajímavou novinkou je edice Matte Glass Version s AG nano-texturovaným displejem, jenž snižuje odlesky až o 97 % a nabízí povrch podobný papíru – ideální pro čtení, kreslení nebo psaní poznámek.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Pod kapotou je připraven Snapdragon 7s Gen 4 společně s 6GB RAM a 128GB úložištěm. Tato kombinace je k dispozici pro Wi-Fi a 5G variantu. Velkorysejší paměťová verze s 8 GB RAM a 256 GB interní paměti je vyhrazena jen pro variantu bez 5G. To je trošku škoda.

Velký displej a čtveřice reproduktorů vybízí nejen ke konzumaci multimédií, ale také k práci. Pro tyto účely vás potěší dostupnost některého příslušenství. Za 1 699 Kč si budete moci přikoupit klávesnici Redmi Pad 2 Pro Keyboard a za 599 Kč ochranný kryt Redmi Pad 2 Pro Cover.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Na těle tabletu najdeme celkem dva fotoaparáty. Wi-Fi verze má oba 8megapixelové, zatímco 5G verze má ten hlavní zadní snímač lepší s rozlišením 13 megapixelů. Konektivita je zajištěna výhradně skrze Wi-Fi 6 a dále nechybí Bluetooth 5.4. Mobilní sítě podporuje samozřejmě jen 5G verze, která si navíc poradí i s eSIM. Baterie Redmi Pad 2 Pro disponuje slušnou kapacitou 12 000 mAh a je podporováno 33W drátové nabíjení. Využít případně můžete i 27W reverzní nabíjení.

Nový tablet Redmi Pad 2 Pro se začíná prodávat na českém trhu v černé a stříbrné barevné variantě. Wi-Fi verze se 128GB úložištěm vyjde na 6 999 Kč, za lepší verzi s 256 GB zaplatíte 7 999 Kč. Pokud se vám zalíbí 5G varianta, počítejte s cenou 7 999 Kč.

Technické parametry Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G

Kompletní specifikace
Konstrukce279,8 × 181,7 × 7,5 mm, 600 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejTFT IPS, 12,1" (2 560 × 1 600 px)
Fotoaparát13 Mpx, , autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7s Gen 4, , GPU: ano
PaměťRAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
Operační systém
Akumulátor12 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostzáří 2025, 7 999 Kč
tisková zpráva,
