Xiaomi Pad 8 (Pro) jsou špičkové tablety se čtečkou otisků prstů

Xiaomi představilo na své klíčové události, kde dominovala série Xiaomi 17, také novou generaci tabletů: Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro (viz mi.com). Obě zařízení staví na elegantním designu s prémiovými parametry a jsou určena jak pro náročnou práci, tak pro multimediální zábavu.
Oba modely sdílejí totožný design, jsou tenké pouhých 5,75 milimetrů a váží 485 gramů. Dominantou je velký 11,2palcový LCD displej s velmi vysokým 3,2K rozlišením a extrémně plynulou obnovovací frekvencí 144 Hz. Panel se chlubí špičkovým jasem 800 nitů a podporou technologií jako HDR10, HDR Vivid a Dolby Vision. Pro uživatele, kteří často pracují s tabletem v pohybu, je k dispozici i speciální Matná edice s antireflexní povrchovou úpravou AG texture, která snižuje odlesky až o 70 %. Zvukovou stránku zajišťují čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos.
Oba nové tablety se však přeci jen v jistých částech liší a my si je nyní přehledně rozebereme. V základu jde primárně o procesor a fotoaparáty. Xiaomi Pad 8 je poháněn procesorem Snapdragon 8s Gen 4, který je spjat až s 12GB RAM a 256GB úložištěm. Podporuje 45W rychlé nabíjení pro baterii s kapacitou 9 200 mAh. Oproti tomu Xiaomi Pad 8 Pro míří výše s vlajkovým procesorem Snapdragon 8 Elite, který nabízí až 16GB RAM a 512GB úložiště. Verze Pro má také rychlejší 67W nabíjení pro stejnou 9 200mAh baterii.
Rozdíly se projevují i ve foto výbavě. Základní model Pad 8 je vybaven 13megapixelovým zadním fotoaparátem a 8megapixelovou přední kamerou, zatímco Pad 8 Pro nabízí pro náročné uživatele výrazný upgrade na 50 megapixelů v případě zadního snímače a 32mehgapixelovou selfie kameru.
Obě zařízení běží na nejnovějším operačním systému HyperOS 3 založeném na Androidu 16 a podporují moderní konektivitu včetně Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Mezi dokoupitelným příslušenstvím figuruje stylu či pouzdro s klávesnicí. V bočním tlačítko je navíc integrována čtečka otisků prstů pro zabezpečení tabletu.
Novinky se prozatím chystají na čínský trh. Tablet Pad 8 v základní 128GB verzi vyjde v přepočtu na necelých 8 tisíc korun i s daní. Verze s matným displejem startuje s 256GB úložištěm za v přepočtu zhruba 10 tisíc korun i s daní. Na podobné částce pak začíná Xiaomi Pad Pro ve verzi 128+8 GB. Nejlevnější matná edice Padu8 Pro vyjde na v přepočtu 12,5 tisíce korun i s daní. Vrcholný zástupce Pad 8 Pro s 512GB úložištěm a 16GB RAM má stát v přepočtu necelých 15 tisíc korun s daní.
Technické parametry Xiaomi Pad 8 256+12 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|251,2 × 173,4 × 5,8 mm, 485 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,2" (3 200 × 2 136 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ?
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|9 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
Technické parametry Xiaomi Pad 8 Pro 512+16 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|251,2 × 173,4 × 5,8 mm, 485 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,2" (3 200 × 2 136 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ?
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|9 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
Škoda, že si na to počkáme zase půl roku. 🤨
Načíst všechny komentářePřidat názor