Tenký, výkonný a malý tablet s Androidem? Takový je nový Xiaomi Pad Mini

Michal Pavlíček
  • Novinka je osazena procesorem Dimensity 9400+
  • V pase má jen 6,5 milimetrů a váží 326 gramů
  • 8,8" IPS displej nadchne velmi jemným rozlišením
  • Zamrzí nasazení staršího Androidu 15

Příval novinek od Xiaomi v tomto týdnu rozhodně nebere konce. Pozornost si totiž dozajista zaslouží i zástupce překvapivě mlaých a lehkých tabletů, kterého Xiaomi pojmenovalo zcela jednoduše, a to Pad Mini (viz mi.com). Novinka má v pase pouhých 6,5 milimetrů a váží jen 326 gramů, díky čemuž ho jednak můžete držet i v jedné ruce, jednak je příjemně lehký i pro cestování.

Xiaomi Pad Mini

Velkým lákadlem bude 8,8" IPS displej s vysokým rozlišením 3 008 × 1 880 pixelů a 165Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 700 nitů. Výkonný hardware zaštiťuje proceosr MediaTek Dimensity 9400+ s 12GB RAM a 512GB úložištěm typu UFS 4.1. Existuje však i základnější varianta s 8GB operační pamětí a 256GB úložným prostorem. Zamrzí, že Xiaomi do nového tabletu nasazuje starý Android 15 a dokonce i starou nadstavbu HyperOS 2.

Xiaomi Pad Mini

Hlavní fotoaparát má 13megapixelové rozlišení se světelností f/2.2, zatímco čelní kamerka si vystačí s 8 megapixely se světelností f/2.3. Záznam videa hlavním snímačem je umožněn ve 4K rozlišení. Na menším tabletu nepřekvapí „jen“ dva reproduktory.

O přísun energie se stará baterie s kapacitou 7 500 mAh. Zde možná Xiaomi možná mohlo nasadit větší baterii. Nabíjení je umožněno výkonem 67 W a podporováno je dále i 18W reverzní dobíjení dalších zařízení.

Xiaomi Pad Mini

Nový tablet Xiaomi Pad Mini je nabízen ve fialové a šedé barevné variantě. Na indickém trhu je základní 256GB verze nabízena za v přepočtu necelých 11 tisíc korun. Jelikož je už novinka propagována i na globálních stránkách Xiaomi, je nasandě, že se brzy rozšíří i na další trhy.

Technické parametry Xiaomi Pad Mini 512+12 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce205,1 × 132 × 6,5 mm, 326 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejTFT IPS, 8,8" (3 008 × 1 880 px)
Fotoaparát13 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9400+,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
Operační systémAndroid 15
Akumulátor7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
mi.com,
