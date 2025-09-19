Chystá se Redmi Pad 2 Pro, dobře vybavený tablet střední třídy

Xiaomi hodlá zůstat velmi silným hráčem mezi tablety střední třídy a již brzy bychom se měli dočkat novinky Redmi Pad 2 Pro. Naznačují to informace z telegramového účtu Equal Leaks (viz t.me). Máme k dispozici spekulace a dokonce i tiskové rendery k nadcházející novince. Díky tomu lze říci, že víme téměř vše podstatné.
Půjde o spíše větší tablet, což prozradil 12,1" displej s 2.5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Podporován bude o stylus, případně klávesnice, tudíž by si na své měli přijít i pracovně zaměření uživatelé. Výkon obstará solidní procesor Snapdragon 7s Gen 4 společně s 6GB RAM a 128GB úložištěm. Dále víme o slotu pro až 2TB paměťovou kartu.
Baterie s kapacitou 12 000 mAh podporuje 33W drátové nabíjení a dále 27W reverzní nabíjení. Tablet tak bude možné využít i jako powerbanku. Na každé straně tabletu bude jeden 8megapixelový fotoaparát a těšit se zřejmě můžete i na čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos.
Tablet Redmi Pad 2 Pro by měl být dostupný v grafitové barevné variantě, přičemž hmotnost dosáhne na 890 gramů. Prozatím není znám termín představení, avšak je možné, že jej Xiaomi odhalí společně s řadou 15T, a to již 24. září.
