Špičkový Mate 80 Pro se chystá do Evropy. Huawei jej představí koncem února

Závěr února bude nezvykle bohatý na novinky. Ke všem již známým, například od Googlu či Samsungu, se připojuje také Huawei. Těšit se můžeme na jeho vrcholné zařízení Mate 80 Pro. To sice pro Čínu bylo představeno již v listopadu, avšak výrobce se přeci jen rozhodl, že jej pošle rovněž na evropský trh.
Mate 80 Pro pohání procesor Kirin 9030 a je osazen 6,75" LTPO OLED panelem s rozlišením 2 832 × 1 280 pixelů, proměnlivou obnovovací frekvencí 1-120Hz a podporou 1,07 miliardy barev. Mate 80 Pro dále nabízí 50megapixelový hlavní fotoaparát s proměnnou clonou f/1.4 – f/4.0, 40megapxielový ultraširokoúhlý objektiv a nakonec teleobjektiv se 48megapixelovým rozlišením, 4násobným zoomem a především lepší světelností f/2.1.
Rozhodně potěší i velká baterie s kapacitou 5 750mAh a podporou 100W drátového nabíjení. Nezapomnělo se ani na podporu bezdrátového nabíjení s maximálním výkonem 80 W. Představení je potvrzeno na 26. únor a proběhne ve španělském Madridu.
Huawei však má v rukávu mnohem více novinek. Kromě modelu Mate 80 Pro se dočkáme i zbrusu nových bezdrátových sluchátek FreeBuds 5 Pro, dále se očekávají chytré hodinky, tablet i chytrý náramek.
