Nijak se netajím tím, že sluchátka od Huawei používám dlouhodobě. Pro toulky po velkoměstě většinou sáhnu po Huawei FreeClip, pokud si chci hudbu opravdu užít, většinou to jsou FreeBuds Pro. O to větší radost jsem měl, když jsem si mohl vyzkoušet novou generaci FreeBuds Pro 5, která přímo navazuje na má oblíbená a mimořádně povedená FreeBuds Pro 4.
Upřímně, s každou novou generací přemýšlím, co vše výrobce ještě vylepší, zvláště když sám hodnotím předchozí generaci jako výbornou. Na aktuální test jsem měl více než dva týdny, během nichž jsem sluchátka intenzivně používal.
Technické parametry Huawei FreeBuds Pro 5
|Hmotnost (pouzdra/sluchátka)
|43 g / 5,5 g
|Barevná provedení
|písková, černá, bílá a modrá
|Kodeky
|LDAC, SBC, AAC, L2HC 4.0
|Délka poslechu
|až 38 h bez ANC (s plně nabitým pouzdrem)
|Zvýšená odolnost
|IP57 sluchátka, IP54 pouzdro
Obsah balení: chudý nástupce
Pokud máte FreeBuds Pro 4, možná vás překvapí, že krabička je mezigeneračně prakticky třetinová, tedy velmi malá. Uvnitř se nachází samotné nabíjecí pouzdro s uloženými sluchátky a trojice náhradních silikonových špuntů (velikosti XS, S a L), velikost M je již na sluchátkách. Dodejme, že nově už Huawei v balení nenabízí špunty z adaptivní pěny, které debutovaly u původní generace.
V balení logicky nenajdete ani adaptér, nově však už ani USB-C kabel – Huawei zkrátka předpokládá, že použijete vlastní nabíječku, například od telefonu. Osobně mi absence krátkého kabelu nevadí, prakticky nikdy jsem krátký kabel nepoužíval, a většinou tak zůstal v prodejní krabičce nebo v krabici na kabely.
- nově velmi kompaktní balení
- chybí špunty z adaptivní pěny
Konstrukční zpracování: líbí se mi
Huawei FreeBuds Pro 4 jsem si oblíbil i kvůli velmi povedenému designu nabíjecího pouzdra a sluchátek samotných, s modelem FreeBuds Pro 5 Huawei na tuto tradici navázal, ale beze změn nejsou. Tentokrát se zmenšovalo – menší je jak pouzdro, tak sluchátka samotná, a to včetně „nožky“. Pouzdro nově působí čistším dojmem, k dispozici jsou sluchátka hned ve čtyřech barevných variantách – Sand (písková), Grey (šedočerná), White (sametově bílá) a Blue (modrá). A modrá přitom jako jediná nabízí povrch imitující kůži. Nám na test ovšem dorazila sluchátka v bílé, která není v typickém vysokém lesku, ale spíše v saténovém lesku s příjemnou povrchovou úpravou, jež připomíná říční perlu.
Samotné sluchátko je mezigeneračně lehčí o pár desetin gramu, konkrétní hmotnost činí 5,5 g, lehčí je také pouzdro, a to asi o 4 g. I rozměry jsou příjemnější, jedno sluchátko měří asi 29,1 × 21,8 × 23,7 mm, pouzdro pak 65,5 × 46,7 × 22,98 mm. Stejně jako u předchozí generace je spíše protáhlé, což usnadňuje otevírání i usazení sluchátek. Pouzdro má velmi příjemný kloub, sluchátka uvnitř drží díky magnetům velmi pevně, což oceňuji. Zajímavým prvkem je informační LED, která je nově kruhová, což působí elegantně. Zeleným svitem označuje plnou kapacitu baterie (či dostatečné nabití), žlutým světlem, že je vhodné sluchátka dobít, a červené světlo signalizuje, že je vhodné sluchátka nabít okamžitě. Dobíjení může probíhat skrze USB-C nebo bezdrátově.
Díky menším rozměrům a lepší aerodynamice sluchátka padnou do uší opravdu velmi dobře, a to bez toho, aby vás někde tlačila. Osobně mi sedla i přednastavená velikost špuntů M, takže jsem nemusel nic měnit. Pokud bych měl sluchátka srovnat mezigeneračně, nová generace je designově umírněnější, chybí zlaté detaily a výrazná ozdobná ploška z keramiky na nabíjecím pouzdře. Díky subtilnějším rozměrům jsou sluchátka současně méně nápadná, takže pro vyznavače purismu ideální volba.
S Huawei FreeBuds Pro 5 můžete vyrazit klidně do posilovny, protože jsou odolná dle IP57, což je mezigeneračně lepší. To platí pro sluchátka, pouzdro je nově také odolné, a to dle IP54 (původní generace pouzdra nebyla vůči vodě a prachu odolná vůbec). Na těle se samozřejmě nachází několik senzorů (například pro detekci nošení, který je nově mnohem méně nápadný), rovněž hned tři mikrofony + VPU (Voice Pickup Unit).
- menší a lehčí
- lépe sednou do uší
- vylepšená odolnost sluchátek i pouzdra
- nabíjení skrze USB-C i bezdrátově
- minimalistický design
- oproti původní generaci trochu nudnější
Funkce a ovládání: intuitivní a komfortní
Ve FreeBuds Pro 5 jsou ultralineární dvoumagnetové dynamické měniče v kombinaci s planární membránou. FreeBuds Pro 5 podporují hned několik kodeků – kromě AAC a SBC také LDAC a proprietární L2HC 4.0, který se pojí se smartphony Huawei. S modely řady Pura 80, Mate X6, Mate X7 a Nova 14 Pro zpřístupní bezdrátové bezztrátové připojení s datovým tokem 2,3 Mbit/s, pro některé další modely značky Huawei pak 1,5 Mbit/s, nechybí ani certifikace Hi-Res. Pokud nemáte smartphone Huawei, podporují sluchátka HD audio přenos až 990 kb/s.
Sluchátka samozřejmě podporují ANC, které nastavíte pohodlně skrze aplikaci Huawei Audio Connect. Na výběr jsou režimy Dvojité (automatické upravení potlačení hluku), Pohodlné (málo hlučná místa), Obecné (hlučná místa) a Ultra (velmi hlučná místa). Huawei deklaruje, že sluchátka lze používat i na velmi hlučných místech (100 dB), kdy protistrana stále pohodlně rozumí tomu, co říkáte. Co se týká poryvů větru, Huawei slibuje odhlučnění až do intenzity 10 m/s. Osobně jsem byl až šokován z toho, jak silně dokážou sluchátka okolní ruchy odrušit – pokud patříte mezi milovníky ANC, s FreeBuds Pro 5 si budete libovat.
Samozřejmostí je i režim propustnosti, který je nově vylepšen v tom ohledu, že pokud začnete mluvit, sluchátka automaticky pozastaví reprodukci a opět ji spustí až v momentě, kdy mluvit přestanete. Nechybí ani adaptivní hlasitost, která v reálném čase upravuje hlasitost podle toho, v jak hlučném prostředí se aktuálně nacházíte. To ale stále není vše, další novinkou je funkce prostorového zvuku, který můžete aktivovat v režimu Stálé umístění (Divadlo, Kino, Koncertní sál) nebo v režimu Sledování hlavy se stejnými režimy. Osobně jsem si tuto funkci vyzkoušel ve spojení s iPhonem a musím uznat, že funguje skvěle i při přehrávání skladeb z YouTube.
Co se týká kvality hovorů, Huawei využívá kombinaci tří mikrofonů, VPU (Voice Pickup Unit) a DNN algoritmu (AI zpracování hlasu), díky čemuž jsou hovory až průzračně čisté i při silnějším větru. Vyzkoušeli jsme i zátěžový test, kdy jsme vedle sluchátek zapnuli fén na vlasy, a protistrana nebyla schopna detekovat, že je něco v nepořádku.
Jak už víme, ovládání je založeno na dotykových senzorech na krátké nožce. V aplikaci Huawei Audio Connect si můžete dotyky přizpůsobit. Osobně oceňuji, že existuje i gesto pro regulaci hlasitosti, kdy stačí jemně pohladit plošku směrem nahoru/dolů. Nechybí ani základní ovládání pohybem hlavy – pokud chcete přijmout hovor, stačí hlavou pohnout nahoru a dolů. Pokud naopak chcete hovor odmítnout, stačí hlavou udělat pohyb zprava doleva. Velkou výhodou je rovněž propojení multipoint, tedy možnost být najednou připojen ke dvěma zdrojům zvuku (například k počítači a telefonu). Přepínání je plně automatizované i u produktů od Applu.
Nechybí nastavitelný ekvalizér Huawei Sound s prémiovými přednastavenými režimy Vyvážený, Hlas, Basy a Vážná hudba, včetně režimů speciálně vytvořených pro film, podcasty, hraní her a pro výraznější rytmiku, vytvořit si však můžete i vlastní EQ profily.
- dobře fungující ANC
- multipoint
- možnost regulace hlasitosti skrze sluchátka
- snadné ovládání
- vylepšený režim propustnosti
- nově včetně prostorového zvuku
Zvuk: vynikající přednes
FreeBuds Pro 5 mají skvělou basovou složku – basy jsou vyvážené, přesto výrazné, přesně podle mého gusta. Zklamán jsem nebyl ani hloubkou scény. Spokojen jsem byl i s maximální hlasitostí, která je více než dostatečná – zkoušel jsem jak párování s iPhonem, tak s několika Androidy. Díky certifikaci Hi-Res si sluchátka užijí i ti, kteří neposlouchají hudbu jen skrze YouTube nebo Spotify, ale naopak používají Tidal či vlastní sbírku hudby v nejvyšší možné kvalitě. Skvěle budou znít, ať už u vás převažuje rock, rap, pop či jiné žánry.
- špičkový přednes
- výrazné basy
- kvalitní hovory
Výdrž baterie: nově lepší
Plně nabitá sluchátka spolu s nabíjecím pouzdrem zajistí celkovou výdrž až 38 hodin přehrávání, přičemž tato hodnota je opravdu maximální. Záleží totiž na tom, zda využíváte ANC a jaký kodek pro přenos je využíván. Sluchátka sama o sobě zvládnou až 9 hodin, opět s vypnutým ANC a s kodekem AAC. I tak jde o výrazně lepší hodnoty než u předchozí generace – kdybychom aplikovali stejný princip (vypnuté ANC a kodek AAC), celková výdrž byla 33 hodin a samotná sluchátka zvládla v maximu 7 hodin.
Nabíjení kabelem trvá přibližně hodinu, alternativně můžete využít bezdrátové nabíjení na Qi podložce s výkonem 5 W, což ovšem doplnění energie pak logicky trvá déle.
- rychlé drátové nabíjení
- bezdrátové nabíjení
- s ANC se výdrž výrazně zkracuje
Zhodnocení: evoluce, jak se patří
Huawei FreeBuds Pro 5 dokážou zaujmout. Tentokrát se Huawei soustředil více než na design na funkce a inovace a s tím jsem více než v pořádku. Zmínit musím perfektní režim propustnosti, který dokáže reagovat na to, když mluvíte, stejně tak se povedl režim prostorového zvuku, jenž funguje napříč platformami. Líbí se mi i to, že jsou sluchátka (i pouzdro) mezigeneračně menší, stejně tak i více barevných variant, ze kterých si můžete vybírat. Pokud bych pak měl něco kritizovat, bude to absence náušníků z adaptivní pěny, stejně tak design nabíjecího pouzdra může někomu připadat zbytečně nudný.
Huawei FreeBuds Pro 5 jsem si nepřekvapivě opět oblíbil, vaše mohou být standardně za 4 999 Kč, na úvod však hned s 10% slevou, tedy už za 4 500 Kč.
Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz