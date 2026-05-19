Sony uvádí prémiová sluchátka 1000X THE COLLEXION k desátému výročí řady

Sony uvádí prémiová sluchátka 1000X THE COLLEXION k desátému výročí řady
  • Novinka sází na pískovaný kov, umělou kůži a prémiový design
  • Nabízí měniče z uhlíkového kompozitu a prostorový zvuk vylepšený AI
  • Představila se i nová verze sluchátek WH-1000XM6

Sony rozšiřuje svou audio nabídku o nový model s názvem 1000X THE COLLEXION, který připomíná desáté výročí představení této produktové řady. Na rozdíl od standardních modelů zaměřených primárně na potlačení hluku se tato novinka soustředí na upravený design a použití prémiových materiálů. Hlavový most je vyroben z pískovaného kovu s ručně leštěnými prvky, který doplňují náušníky z nově vyvinuté umělé kůže a integrovaná kovová tlačítka. Sluchátka budou dostupná v platinové a černé barvě.

Z hlediska zvukových parametrů disponuje novinka speciálním měničem s kopulkou z uhlíkového kompozitu pro lepší separaci nástrojů a vokálů. Jde o první model značky s technologií DSEE Ultimate využívající umělou inteligenci k dopočítávání detailů komprimovaných souborů. Funkce prostorového zvuku 360 Reality Audio byla rozšířena o tři specifické režimy pro hudbu, filmy a hry. Výkon potlačení okolního hluku zajišťuje systém s 12 mikrofony a automatickou optimalizací, který je převzat z modelu WH-1000XM6. Výdrž baterie dosahuje 24 hodin se zapnutým a 32 hodin s vypnutým ANC.

Bezdrátová sluchátka Sony 1000X THE COLLEXION bude v prodeji v průběhu května 2026 v barvách platinum a blackza cenu 15 990 Kč.

Sony si však pro zákazníky přichystalo ještě jednu novinku, a to dobře známý model WH-1000XM6. Ten však nově bude nabízen i v pískově béžovém barevném odstínu. Nová barevná verze se na českém trhu objeví v průběhu května 2026 za 9 999 Kč.

